Fiyatı cep yakıyor! Kilosu 180 TL'ye, porsiyonu 45 TL'ye satılıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
25.04.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Fiyatı cep yakıyor! Kilosu 180 TL'ye, porsiyonu 45 TL'ye satılıyor

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Fiyatı cep yakıyor! Kilosu 180 TL'ye, porsiyonu 45 TL'ye satılıyor

Tokat kebabının kilogram fiyatı 160 liradan 180 liraya porsiyonu ise 40 liradan 45 liraya yükseldi.

Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı, 3 asırdır özel ocaklarda pişirilerek servis ediliyor. İlkbaharla birlikte lokantalarda özel ocaklarda pişirilerek servis edilmeye başlayan Tokat Kebabı lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bırakıyor. Kuzu etine gelen zamla birlikte fiyatı artan Tokat kebabı, adeta cep yakıyor.

Fiyatı cep yakıyor Kilosu 180 TLye, porsiyonu 45 TLye satılıyor

"KEBAP YEMEK AŞKTIR"

Sanayi sitesindeki lokantasında amca mesleğini 36 yıldır sürdüren 57 yaşındaki Abdullah Kışlalı, kuzu eti fiyatının artması nedeniyle Tokat kebabının porsiyonunda 5 lira kilogramında 20 lira zamlandığını söyledi. Tokat kebabının kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsakların şişlere takılarak özel ocaklarda pişirilerek yapıldığını ifade eden Kışlalı, sezon başında olmalarına rağmen işlerin yoğunluğundan memnun olduklarını kaydetti.

Fiyatı cep yakıyor Kilosu 180 TLye, porsiyonu 45 TLye satılıyor

Tokat'a özel kebabın damaklarda ayrı bir tat bıraktığını ifade eden Kışlalı, "Tokat kebabının tadına bakanın bir daha bırakması mümkün değil. Aşık olmak gibi bir şeydir bu. Kebab yemek aşktır. Aşkla yersin zevkine varırsın. Anlatmayla olmuyor, tadına bakmaları lazım. Bu lezzetin tarifi mümkün olmayan bir şey" dedi.

Fiyatı cep yakıyor Kilosu 180 TLye, porsiyonu 45 TLye satılıyor

 

KİLOSU 180, PORSİYONU 45 LİRA

Tokat kebabının kuzu etinin zamlanması nedeniyle arttığını ifade eden Kışlalı, "Tokat Kebabının kilosuna 180 liradan başladık. Geçtiğimiz yıl 160 lira idi. Kuzu etinin fiyatı arttığı için mecburen bizde porsiyon başına 5 lira koymak zorunda kaldık. Tek şişi 30 lira porsiyonu 45 lira. Tek şişle fevkalade doyurabiliyor. Ortalama 200 gramın altına düşmüyor, tam porsiyon 350 gramı buluyor. Yanında lavaş pidesi ile beraber vatandaş elini çatala bıçağa dokundurmadan eli ile yiyecek. Zevkine ancak o şekilde varır" diye konuştu.

Fiyatı cep yakıyor Kilosu 180 TLye, porsiyonu 45 TLye satılıyor

 

TOKAT KEBABININ YAPILIŞI MAHARET İSTİYOR

16 yıllık kebap ustası Recep Dündar ise özel kebap ocaklarında yapılan Tokat kebabının parçalar halinde kesilen kuyruk yağı, kuzu etlerinin arasına ince kesilmiş patates ve patlıcanın sıra ile şişe takılması ile hazırlandığını, başka bir şişe ise domates ve sarımsak takıldığını ifade etti. Kebap ocağının ortasında bulunan yatay demire şişlerin asıldığını belirten Dündar, fırının iki tarafında bulunan yatay bölümde yanan odunların ateşi ile yaklaşık 20-25 dakikada pişen kebabın tepsiye alınarak servis yapıldığını kaydetti.

Fiyatı cep yakıyor Kilosu 180 TLye, porsiyonu 45 TLye satılıyor

Nisan ayında başlayan Tokat kebabı sezonun Ekim ayına kadar devam ettiğini ifade eden Dündar, Tokat kebabının özel ocaklarda yapıldığına dikkat çekerek, "Kebap ocağını sabah saatlerinde yakarız. Öğle saatlerine kadar ısınan ocakta oluşan köz ve ateşte kebap pişirilir" diye konuştu.

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