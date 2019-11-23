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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.11.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Fiyatı 10 sentti! 1,26 milyon dolarlık satışla rekor kırdı

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Fiyatı 10 sentti! 1,26 milyon dolarlık satışla rekor kırdı

Örümcek Adam, X-Men ve Yenilmezler’in ardındaki meşhur ABD’li yayımcı Marvel tarafından üretilmiş ilk çizgi roman, perşembe günü açık artırmaya çıkarak 1,26 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı buldu.

Heritage Auctions müzayede evinin kıdemli Başkan Yardımcısı Ed Jaster, 1939’da adı daha sonra Marvel olacak Timely Comics tarafından yayımlanmış çizgi roman için, “Bu tarihi bir çizgi romanın tarihi bir nüshası” dedi.

1939’DAKİ FİYATI 10 SENT

AFP'nin haberine göre 21 Kasım’daki müzayedede Marvel adına rekor fiyata satılan ilk nüshasının 1939’daki fiyatı ise 10 sentti (yaklaşık 60 kuruş).

Fiyatı 10 sentti 1,26 milyon dolarlık satışla rekor kırdı
Bu satışın ardından Örümcek Adam’ın ilk kez ortaya çıktığı ‘Amazing Fantasy’nin 15’inci nüshası, müzayedeyle en yüksek fiyata satılmış ikinci Marvel çizgi romanı konumuna düştü. Bu çizgi roman 2011’de 1.1 milyon dolara (yaklaşık 6 milyon lira) satılmıştı.

TARİHTEKİ EN PAHALI ÇİZGİ ROMAN SÜPERMEN

Süpermen’in ilk kez yer aldığı 1939’da yayımlanmış ‘Action Comics’in ilk sayısı tarihteki en pahalı çizgi roman olarak yerini koruyor. Çizgi roman 2014’te 3.2 milyon dolara (yaklaşık 18 milyon lira) alıcı bulmuştu.

En ilginç yolcular!
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