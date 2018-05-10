Fiyat düştü süre uzadı
BU yılın en büyük halka arz olması beklenen Yıldız Holding iştiraki Şok Marketler’de iki günlük talep toplama süresinin sonunda halka arz fiyat indirildi iki gün daha süre uzatıldı.
8-9 Mayıs’taki talep toplama süresinin sonunda halka arza aracılık eden Garanti Yatırım’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada hisse başına fiyat aralığı 12-14.4 liradan 10-10.5 lira aralığına indirildi. Süre de bugün sona erecek.
Küresel piyasaların da sarsıldığı, Borsa İstanbul’un kayıp yaşadığı bir dönemde geçen başında Defacto ve Beymen’in halka arzı talep yetersizliği nedeniyle iptal edilmişti. Gözler de Yıldız Holding iştirakleri Şok Marketler ile Penta Teknoloji’ye çevrilmişti. Ancak, Şok Marketler tıpkı şubat ayında halka arzı yapılan MLP Sağlık gibi talep toplama süresini uzatarak halka arzı tamamlamaya çalışıyor. Penta Teknoloji’nin talep toplama süreci de dün sona erdi.
Halka arz fiyatının indirilmesiyle Yıldız Holding’in iştiraki Şok Marketler’in halka arz büyüklüğü de 2.6-3.1 milyar lira aralığından, 2.2-2.3 milyar lira aralığına gerildi. Ortak satışı içermeyen, sadece sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak olan halka arzdan sağlanan gelir finansal borçların tamamını ödemek için kullanılacak.
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