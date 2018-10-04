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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
04.10.2018 - 22:45, Son Güncelleme:

‘Fiyat düşer diye bekleyen yanılır’

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
‘Fiyat düşer diye bekleyen yanılır’

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konut alıcısı için fırsat dönemi yaşandığını söyledi.

Hükümetin konut alıcısını destekleyen vergi ve harç indirimleri devam ederken, gayrimenkul sektörünün kampanyalarla uygun ödeme koşulları sunduğunu belirten Yılmaz, “KDV ve tapu harcı indirimi ile büyük konut kampanyası 31 Ekim’e kadar sürecek. Alıcı bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Bir kesim konut fiyatı düşer diye bekliyor ama yanılıyor. Konut maliyeti bir yılda yüzde 40-50 arttı. Demirin tonu 1500 liradan 4 bine çıktı. Dolar artışı ortada. Bu şartlarda fiyat düşmez. Aksine yeni projelere bu maliyet artışını göreceğiz” dedi.

SORUNLAR DÖNEMSEL

Üretimde daralma olsa da konuta talebin sürdüğünü belirten Yılmaz, yıl sonunda tüm zorluklara rağmen 2017 rakamlarına ulaşılacağını ve yaklaşık 1.4 milyon konut satılacağını ifade etti. İstanbul Kartal’da Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği İstmarina projesinde gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, projede 4 yıl önce metrekare fiyatlarının 4 bin lira civarında olduğunu, son satışların ise 18 bin lira seviyesinde tamamlandığını hatırlattı. Yılmaz, “Gayrimenkul belki kısa vadede kazandırmıyor görüntüsü verebilir ama bu konuda çok iddialıyım, uzun vadede gayrimenkul kadar kazandıran başka bir enstrüman yok” diye konuştu. Dönemsel sorunlar yaşandığını belirten Yılmaz, konut pazarına uzun vadeli bakmak gerektiğini dile getirdi.

ÇANTACILAR ELENECEK

Gayrimenkul sektörüne sonradan dahil olan firmaların piyasadaki dengeleri bozduğunu belirten Ziya Yılmaz, “Bir sabah uyanıp ‘1000 konutluk işe gireyim’ diyor ve yapıyor. Ne mali yeterliliği var ne de teknik. 2019’da bu isimler ve çantacılar elenecek. İşi bilen firmalar yoluna devam edecek” dedi.

2 yılda 4 bin 600 konut ve ofisin anahtarını teslim ettiklerini hatırlatan Yılmaz, 2017-2018 döneminin ise şirket için arazi geliştirme yılı ilan edildiğini dile getirdi. Yılmaz, “İzmir Mavişehir’de 2, Çeşme’de 1 arazimiz var. Plan çalışmaları devam ediyor. Yine Emlak Konut GYO’dan Nişantaşı ve
Çekmeköy arazilerini almıştık. 2019’a yetiştireceğiz. Toplamda 700 bin metrekare arazi stokumuz var” dedi.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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