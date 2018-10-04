‘Fiyat düşer diye bekleyen yanılır’
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konut alıcısı için fırsat dönemi yaşandığını söyledi.
Hükümetin konut alıcısını destekleyen vergi ve harç indirimleri devam ederken, gayrimenkul sektörünün kampanyalarla uygun ödeme koşulları sunduğunu belirten Yılmaz, “KDV ve tapu harcı indirimi ile büyük konut kampanyası 31 Ekim’e kadar sürecek. Alıcı bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Bir kesim konut fiyatı düşer diye bekliyor ama yanılıyor. Konut maliyeti bir yılda yüzde 40-50 arttı. Demirin tonu 1500 liradan 4 bine çıktı. Dolar artışı ortada. Bu şartlarda fiyat düşmez. Aksine yeni projelere bu maliyet artışını göreceğiz” dedi.
SORUNLAR DÖNEMSEL
Üretimde daralma olsa da konuta talebin sürdüğünü belirten Yılmaz, yıl sonunda tüm zorluklara rağmen 2017 rakamlarına ulaşılacağını ve yaklaşık 1.4 milyon konut satılacağını ifade etti. İstanbul Kartal’da Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği İstmarina projesinde gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, projede 4 yıl önce metrekare fiyatlarının 4 bin lira civarında olduğunu, son satışların ise 18 bin lira seviyesinde tamamlandığını hatırlattı. Yılmaz, “Gayrimenkul belki kısa vadede kazandırmıyor görüntüsü verebilir ama bu konuda çok iddialıyım, uzun vadede gayrimenkul kadar kazandıran başka bir enstrüman yok” diye konuştu. Dönemsel sorunlar yaşandığını belirten Yılmaz, konut pazarına uzun vadeli bakmak gerektiğini dile getirdi.
ÇANTACILAR ELENECEK
Gayrimenkul sektörüne sonradan dahil olan firmaların piyasadaki dengeleri bozduğunu belirten Ziya Yılmaz, “Bir sabah uyanıp ‘1000 konutluk işe gireyim’ diyor ve yapıyor. Ne mali yeterliliği var ne de teknik. 2019’da bu isimler ve çantacılar elenecek. İşi bilen firmalar yoluna devam edecek” dedi.
2 yılda 4 bin 600 konut ve ofisin anahtarını teslim ettiklerini hatırlatan Yılmaz, 2017-2018 döneminin ise şirket için arazi geliştirme yılı ilan edildiğini dile getirdi. Yılmaz, “İzmir Mavişehir’de 2, Çeşme’de 1 arazimiz var. Plan çalışmaları devam ediyor. Yine Emlak Konut GYO’dan Nişantaşı ve
Çekmeköy arazilerini almıştık. 2019’a yetiştireceğiz. Toplamda 700 bin metrekare arazi stokumuz var” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle