Fitch'ten petrol tahmini
Fitch, "gelişen piyasa petrol şirketlerinin büyük çoğunluğu, ham petrolün varil başına fiyatının 60 doların altına inmesine hazırlıklı" açıklamasını yaptı
Kredi derecelendirme kuruluşun Fitch yaptığı açıklamada, gelişen piyasalardaki petrol ve doğal gaz şirketlerinin büyük oranda giderlerini azalttığını ve "durağan" görünümlerini petrol fiyatları varil başına 60 doların altına inse dahi, sürdürebileceklerini belirtti.
Fitch ayrıca piyasanın 2017'deki üretim açığından sonra, hafif miktarda üretim fazlalığına döndüğünü ifade etti.
Fitch, ABD kaya petrolü üretiminin kademeli verimlilik artışı ve daha yüksek faaliyetlerle devam ettiğini aktardı.
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