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Fitch'ten İtalya açıklaması

AA
17.03.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İtalya'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, İtalya'nın yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, İtalya'nın kredi notunun çeşitliliğe ve katma değere sahip ekonomisiyle desteklendiği ancak ülkede kamu borcunun çok yüksek olduğu ve büyüme hızının yavaş kaldığı belirtildi.

Ülkedeki 4 Mart seçimleri sonrası istikrarlı bir hükümetin kurulmasının zorlaştığına dikkat çekilen açıklamada, bunun yapısal ekonomik reformlarla ilgili beklentileri zayıflattığı vurgulandı.

Açıklamada, İtalya ekonomisinin 2016'da yüzde 0,9 büyümesinin ardından 2017'de yüzde 1,5 büyüme yakaladığı bilgisine yer verildi.
İstihdamdaki artış, tüketici ve yatırımcı güveninin yüksek seviyelerde olması, dışlı güç talep nedeniyle artan ihracat ve yatırımlardaki toparlanmaya işaret edilen açıklamada, İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,5 ve gelecek sene yüzde 1,2 büyüme yakalamasının öngörüldüğü aktarıldı.

Etiketler: fitch , Fitch Ratings italya
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