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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.01.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Fitch uyardı: Küresel kamu borçları hızla yükseliyor

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Fitch uyardı: Küresel kamu borçları hızla yükseliyor

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi, kamu borçlarının küresel düzeyde hızla yükseldiğine dikkat çekti ve bu borçların gelişmekte olan ülkelerde GSYH’nın yüzde 80’ine ulaştığı uyarısı yaptı.

Fitch’in, dün yayımlanan Küresel Kamu Borçları Raporu verilerine göre, 2018 sonu itibariyle dünya genelinde toplam kamu borç yüklerinin 2007 yılına göre ikiye katlanarak 66 trilyon dolara ulaştı.

Fitch Ratings’in küresel ülke kredi notları bölümü başkanı James McCormack, "Kamu borç düzeyleri yüksek ve bu durum küresel faiz oranlarının yeniden yukarı gitmeye başladığı ortamda birçok ülkeyi bir finansal sıkılaştırmaya hazırlanma konusunda yetersiz durumda bırakıyor" diye uyardı.

Raporda, gelişmiş ülkelerin toplam borç yüklerinin 2012 yılından bu yana 50 trilyon dolar civarında dolaştığına işaret edilerek, ABD’de kamu borcunun ise 2012’den bu yana 15.2 trilyon dolardan 21.9 trilyon dolara çıktığı vurgulandı.

Raporda, ABD’nin borcunun Fransa, Almanya, İtalya ve Britanya’nın borçlarından neredeyse 10 kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Gelişmekte olan ekonomilerin borçlarının da 2012 yılından bu yana yüzde 50 arttığına dikkat çekilen Fitch raporunda, borcun 10 trilyon dolardan 15 trilyon dolara çıktığı belirtildi. Rapora göre, bu dönemde Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki gelişmekte olan ekonomilerin borcu yüzde 104, Sahra altı Afrika’nın borcu yüzde 75 arttı.

Fitch’in AAA düzeyinde kredi notu verdiği 11 ülkenin toplam küresel kamu borcunun yüzde 40’ını taşıdıklarını gösteren raporda "B" düzeyinde nota sahip ülkelerin ise toplam borcun yüzde 3.0’ünü taşıdıkları vurgulandı.

 

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