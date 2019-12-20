Fitch, Türkiye takvimini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2020 yılında Türkiye için 2 değerlendirmede bulunacak.

Fitch'in 2020 takvimine göre Türkiye değerlendirmesi 21 Şubat 2020 ve 21 Ağustos 2020'de yapılacak.

Fitch en son Türkiye'nin notunu BB- olarak teyit etmiş, görünümünü ise negatiften durağana yükseltmişti.



Moody's de Türkiye için 2 değerlendirmede bulunacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.