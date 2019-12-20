MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFitch, Türkiye takvimini açıkladı
GeriEkonomi Fitch, Türkiye takvimini açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
20.12.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Fitch, Türkiye takvimini açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fitch, Türkiye takvimini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için 2020 yılında iki değerlendirmede bulunacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2020 yılında Türkiye için 2 değerlendirmede bulunacak.

Fitch'in 2020 takvimine göre Türkiye değerlendirmesi 21 Şubat 2020 ve 21 Ağustos 2020'de yapılacak.

Fitch en son Türkiye'nin notunu BB- olarak teyit etmiş, görünümünü ise negatiften durağana yükseltmişti.

Moody's de Türkiye için 2 değerlendirmede bulunacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle