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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.11.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Fitch Direktörü Winslow: Görünümün değişiminde Türk ekonomisindeki gelişme etkili oldu

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Fitch Direktörü Winslow: Görünümün değişiminde Türk ekonomisindeki gelişme etkili oldu

Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow “Türkiye’nin kredi notu görünümünü negatiften durağana çevirmemiz, Türk ekonomisinde istikrara dair ilerlemenin, yeniden dengelenmenin ve geçen temmuz ayındaki değerlendirmemizden bu yana aşağı yönlü risklerdeki azalışın bir yansıması” dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, Türkiye’nin not görünümünün negatiften durağana çevrilmesinin Türk ekonomisindeki gelişmenin ve dengelenmenin yansıması olduğunu belirtti.

Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Winslow, “Türkiye’nin kredi notu görünümünü negatiften durağana çevirmemiz, Türk ekonomisinde istikrara dair ilerlemenin, yeniden dengelenmenin ve geçen temmuz ayındaki değerlendirmemizden bu yana aşağı yönlü risklerdeki azalışın bir yansıması.” ifadelerini kullandı.

Türk ekonomisinin genel görünüme ilişkin destekleyici unsurları sıralayan Winslow, “Bankaların ve şirketlerin dışsal pozisyonu kısmen daha istikrarlı. Döviz rezervleri ılımlı seviyede arttı, enflasyon düştü ve Türk lirası beklenin üzerinde faiz indirimlerine rağmen değerini korudu. Buna ABD’nin Suriye’ye ilişkin yaptırımları iptal ettiğini açıklaması ve daha olumlu küresel finansman koşulları da yardımcı oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Winslow, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde kredi notunun artırılması olasılığına ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

“Reyting görünümleri 1-2 yıllık dönem içerisinde notun değişim olasılığına ilişkin istikamete işaret ediyor. Durağan görümüm, gelecek değerlendirmemizde reytingin değişmesinin yüksek olasılık olmadığına işaret ediyor. Öte yandan dışsal kırılganlıkların daha da azalması, düşük enflasyon kombinasyonu, parasal politika kredibilitesinin artması, makro ekonomik istikrar geçmişi, pozitif not eyleminde potansiyel itici unsurlar arasında yer alıyor.”

Türkiye’nin not görünümünün durağana çevrilmesinde geçen yıl temmuz ayından bu yana risklerdeki azalışın etkili olduğu belirten Winslow, “2019 yılında ilişkin büyüme tahminimizi ikinci çeyrekte beklenenden daha iyi gerçekleşen büyüme nedeniyle 0,8 puan artırarak eksi 0,3’e revize ettik. 2020 büyüme tahminimizi yüzde 3,1’de 2021 tahminimizi ise yüzde 3,6 seviyesinde sabit tuttuk.” ifadelerini kullandı.

Winslow, 2020 yılı sonunda Türkiye’de enflasyonun yüzde 12, 2021 yılı sonunda ise yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini de hatırlattı.

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