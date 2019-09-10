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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.09.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Fitch, ABD ve Çin'e ilişkin büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

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Fitch, ABD ve Çin'e ilişkin büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avro Bölgesi, ABD ve Çin’in bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ticaret savaşı ve Brexit belirsizliğinin artmasından dolayı aşağı yönlü revize etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" değerlendirmesi yapılarak, Avro Bölgesi, ABD ve Çin’in 2019 ve 2020’ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi.

Fitch Ratings, “Küresel Ekonomik Görünüm” eylül ayı güncelleme öncesi raporunda, son zamanlarda ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında kızışmanın ve anlaşmasız Brexit’in oluşturduğu önemli riskler dahil olmak üzere ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" belirtildi. Raporda, söz konusu olumsuzluklar nedeniyle Avro Bölgesi, ABD ve Çin’in bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği bildirildi.

Fitch raporunda, ABD’nin Çin’den yaptığı ithalatta gümrük tarifelerini ciddi şekilde artırdığı belirtilirken, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin 0,1 baz puan düşürülerek yüzde 6,1’e, 2020’ye ilişkin büyüme beklentisinin ise 0,3 baz puan azaltılarak yüzde 5,7’ye indirildiği kaydedildi.

Anlaşmasız bir Brexit senaryosunun, gelecek yıl İngiltere'de önemli bir ekonomik durgunluğa yol açabileceğini işaret edilen raporda, Avro Bölgesi büyümesinin anlaşmasız bir Brexit durumunda 0,4 puan düşük kalacağı vurgulandı. Raporda, dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Çin'in ekonomik olarak yavaşlamasının etkisinin Avro Bölgesi'ndeki son büyüme rakamlarında görüldüğüne işaret edilerek, bölgenin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi 0,1 baz puan indirilerek yüzde 1’e, 2020’ye ilişkin büyüme beklentisi ise 0,2 baz puan azaltılarak yüzde 1,1’e düşürüldü.

Raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl ve gelecek yıl için 0,1 puan düşürülerek sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 1,7 olarak revize edildiği bildirildi.

Fitch raporunda, ABD Merkez Bankası Fed’in, aralık ayında faiz oranını 25 baz puan daha düşürmesinin beklendiği ifade ederek, “Küresel Ekonomik Görünüm” güncelleme raporunun, dünyanın 20 büyük ekonomisine yönelik ekonomik tahminlerin dahil edilerek bu ayın sonunda yayımlanacağı bildirildi. 

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