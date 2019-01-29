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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.01.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Fırtına sonrası karaborsacılar ortaya çıktı

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Fırtına sonrası karaborsacılar ortaya çıktı

Antalya'yı vuran fırtına ve hortum sebebiyle fiyatların sabit kalmasına rağmen karaborsacılar gıda fiyatlarını artırmaya başladı.

Antalya'da yaşanan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle seraları zarar gören çiftçiler, durumu bahane eden fırsatçıların fiyatları artırdığına dikkati çekti.

Geçen hafta yaşanan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle Kumluca, Finike, Kemer ve Serik ilçelerindeki bazı seralarda maddi zarar oluştu.

Hasar tespit çalışmalarının ardından seralardaki enkazı kaldırmaya başlayan üreticiler, bir taraftan da yeni hasat döneminin hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle kredilerin taksitlendirilmesi konusunda devletten destek bekleyen üreticiler, zararlarının en kısa zamanda tazmin edilmesini bekliyor.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, AA muhabirine, ilçe genelinde 50 bin dekarın üzerinde üretim yaptıklarını, fırtına ve hortum nedeniyle yaklaşık 2 bin dekarlık alanda zarar oluştuğunu söyledi.

Yaşanan durumu bazılarının fırsata çevirdiğini belirten Kökce, "Kumluca'dan hortum geçti diye fiyatlarda yüzde 200'lere, 300'lere varan yükseliş var. Ben bunu yapanlara 'vatan haini' diyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Kumluca'da son 10 günden beri fiyatlarımız sabit. Yaşanan bu olaya bağlı olarak bizim fiyatlarımız artmadı. Fiyatlar aynı seviyede duruyor ama fırsatçılar, karaborsacılar, insanlık dışı hareketlerle hem tüketiciyi hem de üreticiyi zor durumda bırakıyor." dedi.
Üreticiyle tüketicinin birbirini tamamladığını ifade eden Kökce, aradaki fırsatçıların üreticiyle tüketiciyi karşı karşıya getirdiğini kaydetti.

Televizyondaki fiyat artışı haberlerinin üreticiyi çok kızdırdığını dile getiren Kökce, "Haberlere baktığımızda fiyatların yüzde 300'lere varan oranda zamlı olduğunu görüyoruz. Bu da biz üreticileri kızdırıyor. Yazık günah, üretici de tüketici de zor durumda." değerlendirmesini yaptı.

Kökce, kredilerin taksitlendirilmesi konusunda devletten yardım istediklerini kaydetti.

Zarar gören seralarla ilgili hasar tespit çalışmalarının da tamamlandığını belirten Kökce, enkazın en kısa zamanda kaldırılarak seraların baharlık dikimlere yetiştirileceğini vurguladı.

Üretici Erdal Sayın da hortumun yerle bir ettiği seralarda tamirat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Şiddetli fırtına ve hortum olayının bahane edilerek fiyatların anormal derecede yükseltildiğini savunan Sayın, "Herkes üreticinin çok kazandığını sanıyor ama öyle bir şey yok, üretici kazanamıyor. Elinden emekli insandır çiftçi. Bizim burada 3 liraya sattığımız malı, vatandaş gittiği yerde 10 liraya yiyor. Bu da aradaki rantçıların işi, biz o paraları görmüyoruz." diye konuştu.

Erçin Soytürk ise bölgede yaşananları aradaki rantçıların ganimet bildiğini ileri sürdü.

Üreticiler olarak fiyatları koruduklarını ve zam yapmadıklarını ifade eden Soyturk, "Aradaki rantçılar habire fiyat yükseltiyor. Bunların önlenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Soytürk, zarar gören seralardaki hasarı toparlayıp Antalyalı üreticiler olarak yeniden ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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