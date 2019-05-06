‘Fırsatı bul riski gör’ ödevi

Pekcan, müşavirlere, “başta ihracat olmak üzere ticari ilişkileri artırmak için yapılabilecek çalışmalar, ülkelerde gerçekleştirilebilecek her türlü ticari faaliyetler, fırsatlar, düzenlenebilecek alım heyeti, fuarlar ve benzeri organizasyonlar”da sektörel bazda çalışmalar yapılması ve gerçekleştirilen faaliyetler için etki analizi çalışmaları yapılması talimatını verdi. Müşavirlerden bulundukları ülkelerde ki fırsatlar kadar muhtemel riskleri ve sorunları da ortaya çıkmadan Bakanlıkla ve iş dünyası temsilcileri ile paylaşma çağrısında bulunan Pekcan, hedef ülkeler ve stratejik pazarlarda ticarette yeni yol haritası kapsamında etkin çalışmalar yapılmasını talimatlandırdı.

Pekcan, ticaret müşavirlerinden, bürokrasiyi ve devleti çok iyi bilen, sorumluluklarının bilincinde olan, aynı zamanda vizyoner bir iş insanı gibi düşünerek bulundukları ülkede iş dünyasının önünü açacak, ihracatı artıracak ve Türkiye’ye yatırımcı çekecek şekilde iş insanlarıyla proaktif çalışmalarını; Türkiye’nin ticari ve ekonomik gücünü en iyi şekilde görev yaptıkları ülkelerde göstermelerini istedi.

ABD İÇİN ÖZEL OTURUM

Öte yandan ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini en kısa sürede 75 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında ABD’de görev yapan ticaret müşavirleriyle, ihracat için potansiyel arz eden mobilya, halı gibi sektörlerde iş yapan firmaların temsilcileri özel bir oturumda bir araya geldi. Pekcan konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, toplam 4 gün süren konferansların çok verimli geçtiğini ve yeni yol haritası ile stratejilerin belirlendiğini bildirdi. Pekcan, “Artık ticaret müşavirlerimiz, daha etkin, daha verimli, daha proaktif, izlenebilir ve görünür olacak. Ticaret müşavirlerimiz bulundukları ülkede iş dünyamızın başarılı olması, Türkiye’ye daha fazla yatırımcı çekilmesi için daha aktif çalışacaklar” dedi.

Konferanslar çerçevesinde iş dünyası temsilcilerinin taleplerini, önerilerini, beklentilerini ticaret müşavirleriyle paylaştığı birebir görüşmeler de gerçekleştirildiğini anlatan Pekcan, bu şekilde sorunların daha verimli tespit edildiğini kaydetti. Bu görüşmelerle ilgili olarak Pekcan, ticaret müşavirlerinin iş insanlarının yurtdışına açılırken dikkat etmeleri gereken hususların altını çizdiklerini ve görev yaptıkları pazarlarla ilgili olarak verdikleri bilgilerle iş insanlarının önünü açtıklarını belirtti.