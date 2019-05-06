‘Fırsatı bul riski gör’ ödevi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Fırsatı bul riski gör’ ödevi
GeriEkonomi ‘Fırsatı bul riski gör’ ödevi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Fırsatı bul riski gör’ ödevi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Fırsatı bul riski gör’ ödevi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve 4 gün süren Ticaret Müşavirleri Konferansı kapsamında 96 ülkede, 131 merkezde faaliyet gösteren 166 ticaret müşaviri ve ateşesi ile bir araya geldi.

Pekcan, müşavirlere, “başta ihracat olmak üzere ticari ilişkileri artırmak için yapılabilecek çalışmalar, ülkelerde gerçekleştirilebilecek her türlü ticari faaliyetler, fırsatlar, düzenlenebilecek alım heyeti, fuarlar ve benzeri organizasyonlar”da sektörel bazda çalışmalar yapılması ve gerçekleştirilen faaliyetler için etki analizi çalışmaları yapılması talimatını verdi. Müşavirlerden bulundukları ülkelerde ki fırsatlar kadar muhtemel riskleri ve sorunları da ortaya çıkmadan Bakanlıkla ve iş dünyası temsilcileri ile paylaşma çağrısında bulunan Pekcan, hedef ülkeler ve stratejik pazarlarda ticarette yeni yol haritası kapsamında etkin çalışmalar yapılmasını talimatlandırdı.

Pekcan, ticaret müşavirlerinden, bürokrasiyi ve devleti çok iyi bilen, sorumluluklarının bilincinde olan, aynı zamanda vizyoner bir iş insanı gibi düşünerek bulundukları ülkede iş dünyasının önünü açacak, ihracatı artıracak ve Türkiye’ye yatırımcı çekecek şekilde iş insanlarıyla proaktif çalışmalarını; Türkiye’nin ticari ve ekonomik gücünü en iyi şekilde görev yaptıkları ülkelerde göstermelerini istedi.

ABD İÇİN ÖZEL OTURUM

Öte yandan ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini en kısa sürede 75 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında ABD’de görev yapan ticaret müşavirleriyle, ihracat için potansiyel arz eden mobilya, halı gibi sektörlerde iş yapan firmaların temsilcileri özel bir oturumda bir araya geldi. Pekcan konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, toplam 4 gün süren konferansların çok verimli geçtiğini ve yeni yol haritası ile stratejilerin belirlendiğini bildirdi. Pekcan, “Artık ticaret müşavirlerimiz, daha etkin, daha verimli, daha proaktif, izlenebilir ve görünür olacak. Ticaret müşavirlerimiz bulundukları ülkede iş dünyamızın başarılı olması, Türkiye’ye daha fazla yatırımcı çekilmesi için daha aktif çalışacaklar” dedi.

Konferanslar çerçevesinde iş dünyası temsilcilerinin taleplerini, önerilerini, beklentilerini ticaret müşavirleriyle paylaştığı birebir görüşmeler de gerçekleştirildiğini anlatan Pekcan, bu şekilde sorunların daha verimli tespit edildiğini kaydetti. Bu görüşmelerle ilgili olarak Pekcan, ticaret müşavirlerinin iş insanlarının yurtdışına açılırken dikkat etmeleri gereken hususların altını çizdiklerini ve görev yaptıkları pazarlarla ilgili olarak verdikleri bilgilerle iş insanlarının önünü açtıklarını belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

60 bin liraya sıfır otomobil! İşte o fırsatlar

Futbolculara icra tuzağı kurdular!

Günlerce konuşulmuştu... Trump fitili yeniden ateşledi

İran Petrol Bakan Yardımcısı Niya: Trump'a dahi petrol satarız