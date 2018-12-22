'Fırsatçıya göre değil, aydınlık geleceğe pozisyon almalısınız'

TİCARET Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından üçüncü kez düzenlenen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması’na göre Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3 firmaya ödülleri takdim edildi. 2017 rakamlarına göre yapılan sıralamada THY, Türkiye genelinde birinci olurken, onu SunExpress ve Pegasus takip etti. İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşa etmek üzere oluşturulan konsorsiyumda yer alan firmalardan dördüne de özel ödül verildi. Törene Erdoğan’ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada geçen aylarda yaşanan kur, faiz enflasyon merkezli dalgalanmayı birilerinin milletin moralini bozma, umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalıştığını belirterek, “Halbuki sadece ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda önceki yıllardan çok daha olumlu bir orana ulaştığını görüyoruz” dedi. Önlerine çıkartılmaya çalışılan ve geçmişte hep neticeler veren engellerin, Türkiye büyüdükçe küçük birer tümseğe dönüştüğünü anlatan Erdoğan, vesayetten, darbe girişimine, ekonomik ve silahlı teröre kadar her türlü imtihanı milletle yürek yüreğe vererek aştıklarını vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin kendine güvendikçe, iş dünyasının önünü açtıkça bölgesinde ve dünyada itibarı artan bir ülke haline geldiğini ifade etti.

7 BİN 160 YENİ ŞİRKET

Erdoğan, işadamı için sözün önemli, ancak rakamın daha da önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Geçen 16 yılda Türkiye ortalama yüzde 5.7 büyüdü. Ülkemize gelen uluslararası yatırımların tutarı 201 milyar doları geçti. Ülke milli gelirimiz 850 milyar doları aştı. Kişi başına düşen milli gelirimiz 11 bin doları buldu. Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. Ekim ayında 7 bin 160 yeni şirket faaliyete geçerken bin 235 şirket de faaliyetini sonlandırmıştır. İhracat rakamları zaten sizin işiniz. Gelişmeler 2018 sonu itibarıyla yıllık 170 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılacağını gösteriyor.”

2002’deki 36 milyar dolarlık ihracata bakıldığında bu seviyenin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, önlerinde 500 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti. Turizmde 15 Temmuz darbe girişimiyle ortaya çıkan sıkıntının aşıldığını ve turist sayısı bakımından tarihi bir rekora imza atılan bir sezonun geride bırakıldığını ifade eden Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin kur dalgalanması döneminde doğal olarak gerilediğini, Merkez Bankası’ndaki rezervin yaklaşık 136 milyar dolara kadar çıktığını, şimdi ise yeniden 92 milyar dolara ulaşıldığını, her geçen gün daha da yükseldiğini vurguladı. Erdoğan, “Ancak çıktığımız zirveyi yakalamak ve onu aşmak zorundayız. Bunu da başaracağız” dedi.

Bankacılıkta belki de dünyanın en sağlıklı yapısıyla çalışan sistemlerden birine sahip olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu rakamları çoğaltmak mümkün. Özetle söylemek istediğim Türkiye demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam etmektedir. İş dünyamızdan talebimiz, fırsatçılara göre değil önümüzdeki aydınlık geleceğe doğru pozisyonumuzu almamız gerekir. Buna göre de girişimde bulunmamız gerekir. Büyük ve güçlü Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak üretim, teknoloji, istihdam, ihracat, katma değer yolunda atacağımız her adımda yanınızda olduğumu bilmenizi isterim.”





HİZMET İHRACATI ÖZEL ÖDÜLÜ



Mapa İnşaat, Kalyon İnşaat, Limak Holding, Cengiz İnşaat

REKORA KOŞUYORUZ



Hedeflerinin dış ticaret fazlası veren bir Türkiye olduğunu ve 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerlediklerini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, şöyle konuştu: “İhracatçılar olarak 2018 yılında, 170 milyar dolar mal ve 48 milyar dolar hizmet ihracatı hedefiyle rekora koşuyoruz.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, “2018 yılının ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artışla 22 milyar dolar seviyesinde hizmet ticareti fazlası elde etmiş bulunmaktayız” dedi. Pekcan, Türkiye’nin küresel arenada mal ticaretinde olduğu kadar hizmet ticaretinde de adını duyurduğunu ifade ederek, “Dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünlerimizi değil, müteahhitlik hizmetlerimizi, yazılımlarımızı, dizilerimizi, sinema filmlerimizi, sağlık hizmetlerimizi ve kültürümüzü ihraç ediyoruz” diye konuştu.





Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ödülü Bakan Mehmet Ersoy’dan aldı.

İŞTE ÖDÜL ALANLAR



1) Bankacılık ve Diğer Mali Hizmetler: Halk Bankası, ismini açıklamadı, Upt Ödeme

2) Mimari, Mühendislik ve Diğer Teknik: Ford Otomotiv, Mercedes-Benz Türk, Stm Savunma Teknolojileri

3) Teknik Müşavirlik: NKY Mimarlık, Yüksel Proje, Temelsu Mühendislik

4)Bakım Onarım: THY Teknik, Sefine Denizcilik, Mro Teknik Servis

5) Yazılım ve Bilişim: Ekin Teknoloji, Netaş Telekomünikasyon, Logo Yazılım

6) Telekomünikasyon: Türksat, Arvato Telekomünikasyon, Millenicom Telekomünikasyon

7) Müteahhitlik: GAP İnşaat, Rönesans Holding, Yapı Merkezi

8) Eğitim (Devlet Üniv.): İTÜ, Erciyes Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi

9) Eğitim (Vakıf Üniv.): Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi

10) Konaklama: Voyag Turizm, Aygün Turizm, Hilton Enternasyonel

11) Gastronomi: Nusret, Simit Sarayı, BTA Havalimanları

12) Seyahat Acentaları: Odeon Turizm, İati Turizm, Mp Turkey

13) Sağlık: Acıbadem, Mlp Sağlık, Koç Healthcare

14) Yolcu Taşımacılığı: THY, SunExpress, Pegasus

15) Liman ve Yer Hizmetleri: Tav Havalimanları, Çelebi Holding, DHMİ

16) Yük Taşımacılığı ve Lojistik: Ekol Lojistik, Netlog Lojistik, Arkas Taşımacılık

17) Görsel-İşitsel: Ay Sanat, Kanal D, TİMS Yapım