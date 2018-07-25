Firmaların E-Defter’deki hatalı kayıtlarını tespit ediyor
BİMSA'nın Edoksis platformu üzerinden sunulan E-fatura, E-Arşiv, E-Defter, E-İrsaliye ve E-Mutabakat hizmetlerinden sonra e-Analiz uygulaması da kullanıma sunuldu.
E-ANALİZ, şematron kontrolleri dışında e-Defter’in detaylı mali kontrollerinin yapılıp, finansal risklerin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. E-Analiz, firmaların e-Defter beratlarını Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) beyan etmeden önce muhasebe kayıt kontolünü, mali tablolarının analizini ve karşılaştırılmasını sağlıyor.
BimSA'nın finansal riskleri tespit eden e-Analiz uygulamasında detaylı fiş inceleme, hesap aralıklarına göre aylık ve karşılaştırmalı mizan raporları alabilme, muavin defteri oluşturabilme, gün veya ay sonu ters bakiye veren kayıtların kontrolünün yapılması sağlanıyor. Ayrıca e-Analiz ile hareket kontrolü, gelir ve gider hesaplarını kapatmaya gerek kalmadan satılan malın/hizmetin maliyetinin manuel girilerek gelir tablosunun oluşturulması, defter kayıtları üzerinden likitide, finansal yapı ve faaliyet oranlarının hesaplaması ve analiz edilmesi gibi fonksiyonlar gerçekleştirilebiliyor.
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