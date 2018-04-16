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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.04.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

"Fırat"ın balıkları yurt dışına satılıyor

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"Fırat"ın balıkları yurt dışına satılıyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde yetiştirilen balıklar, başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile hayatın hemen her alanında ilerlemelerin kaydedildiği Şanlıurfa, balık üretimiyle de adından söz ettiriyor. 

Bu kapsamda Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Birecik ilçesindeki Karkamış Barajı'nın havzasında kurulan alabalık çiftliklerinin sayısı her geçen gün artıyor. 
Gölde faaliyet gösteren işletmelerinin bir kısmı yerel halk ve firmalar tarafından kurulurken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden sektörün önemli firmaları da burada tesis kurmaya başladı. 

Bölge halkının ve çevre kentlerin balık ihtiyacını gideren "Fırat'ın balıkçıları", yetiştirdikleri alabalıkların büyük kısmını başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor. 

Baraj gölünde yer alan işletmeler istihdama da önemli katkı sunuyor. 
Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları sayesinde su ürünleri yetiştiriciliğinde ön plana çıktığını söyledi. 
Bölgenin alabalık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Perçi, yıllık 17 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydetti. 

Perçi, balık üretimiyle ülkenin ihracatına katkı sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: 
"2017 itibarıyla bu havzada Birecik ilçesinden ruhsatlı işletmeler yaklaşık 4 bin ton balık üretti. Amacımız, kapasiteyi yüzde 70'lere çıkarmak. Tabii bunun yanında alabalık üretiminin çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu düşünürsek ilçemiz bu açıdan da çok önemli bir konumda. Biz yaklaşık olarak 2 milyon lira civarı buradaki işletmelere destekleme ödemişiz.

Türkiye'nin diğer iç sularındaki barajlarda ve nehirlerde yıl boyu üretim yapılamıyor ama Karkamış Barajı, havzasındaki su sıcaklığından dolayı tüm yıl üretim yapma kapasitesine sahip. Bu durum burayı ayrıca önemli kılıyor. Bizim buradaki hedefimiz havzadaki işletmelerin kapasitesini optimuma çıkararak ülkemize önemli bir ihracat girdisi sağlamak." 

HEDEF, 200 MİLYON DOLARLIK İHRACAT 

Perçi, alabalık ve somon üretiminin yanı sıra İlçe Tarım Müdürlüğü ile geliştirdikleri "Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim Merkezi" projesini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın talimatıyla hayata geçireceklerini aktardı. 
İhracata yönelik çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Kaymakam Perçi, "Bölgedeki işletmelerimizden birinde kuluçkahane var. Biz bu kuluçkahaneyi kerevit, Mersin balığı, alabalık, somon ve şabut balıkları ile daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Beş yıllık bir planlamamız var. Burada bizim nihai hedefimiz bu bölgeden yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. Bu yıl itibarıyla çalışmalara başladık." dedi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Mühendisi Oğuzhan Kuzucu da yürütülen çalışmalar sayesinde balıküretimi konusunda önemli bir noktaya ulaştıklarını söyledi. 

AVRUPA RAĞBET GÖSTERİYOR 

Bölgede üretilen balığın Avrupa ülkelerinden rağbet gördüğünü vurgulayan Kuzucu, şöyle konuştu: 
"Karkamış Baraj Gölü yılın 12 ayı alabalık üretimiyle Türkiye'nin sayılı yerlerinden biri. Burada yapılan üretimin büyük bölümü ihracatta kullanılıyor. Yerel işletmelerimizden bir kısmı kendi markalarıyla iç piyasaya, bir kısmı ise Rusya, Almanya, Fransa gibi dış pazara balıklarını satıyorlar. Geçen yıl yaklaşık 2 bin 500 ton balık ihraç ettik ve ülkemize yaklaşık 25 milyon lira gelir sağladık.

Alabalık dünyada Norveç somonuna denk balıklardan biri, bu yüzden tercih ediliyor. Almanya'ya giden balıklarımız oradan da diğer Avrupa ülkelerine ulaşıyor." 

İhracata yönelik üretim yapan bir firmanın Su ürünleri Mühendisi Yasin Türel ise gün boyunca balıklarla ilgilendiklerini belirtti. 
Bozkurt, iş yoğunluğunun mevsimsel olarak değişiklik gösterdiğini belirterek, "Yılın 12 ayı üretim yapabiliyoruz. Yıllık 550 ton üretim kapasitemiz var. Ürettiğimiz balıkları daha çok yurt dışına satıyoruz." diye konuştu. 

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