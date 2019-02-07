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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
07.02.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Finlandiya selüloz üretiminde rekor kırdı

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Finlandiya selüloz üretiminde rekor kırdı

Kağıt üretiminde önde gelen şirketlerden olan Finlandiya'da selüloz üretiminde rekor kırıldığı açıklandı.

Finlandiya'da kağıt hamuru sanayi son on yılda büyüme kaydetti. Fiyatlar, üretim miktarları ve ihracat, istikrarlı bir artış yaşadı.

1999 ve 2008 yılları arasında kağıt hamuru pazarında düşüş ve artışlar yaşandı. Söz konusu dönemde, Finlandiya'daki üretim üç kere net artış ve
düşüş yaşadı. En derin düşüş, 2009 yılında yaşan küresel durgunlukta görüldü ve sektörü aşağı doğru sürükledi.

Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, ön rakamlar ve büyüme tahminleri, geçen yılın üretiminin, 2006 yılında yaşanan 8 milyon tonluk rekor seviyeyle eşleştiğini gösterdi.

2017 yılında 7,7 milyon ton kağıt hamuru üretimi oldu.

Bu istikrarlı büyümenin on yılık sürecinde , geleneksel olarak ekonomik dalgalanmalara karşı duyarlı bir sektör olan kâğıt endüstrisinde daha az kağıt hamuru kullanılarak sağlandığı belirtildi. Selüloz, tüketici ambalajlarında, endüstriyel ambalajlarda ve biyo-temelli ekonomideki yeni ürünlerde giderek artan
bir şekilde kullanılmaya başladı. Sayılan kullanım alanlarının hiçbiri ekonomideki büyük değişikliklere duyarlı değildi.

Günümüzde, kağıt hamuru kullanımı, kağıt, karton ve ambalaj malzemeleri üretmek için de giderek daha fazla kullanılıyor. Bu ürünlere olan talep küresel mega trendler tarafından artırılıyor. Söz konusu mega trendler arasında nüfus artışı, Asya'da artan orta sınıf ve ayrıca artmakta olan online satışlar sebebiyle ambalaj paketlerine olan talepte yaşanan artışlar ön plana çıkıyor. Diğer yandan plastik ambalajların fiber bazlı materyallerle yer değiştirmesinin de kağıt hamuru için bir büyüme faktörü olduğu belirtiliyor.

Kağıt hamuru bazlı tekstil ürünleri ve hijyen ürünleri pazarının yanı sıra, elyaf bazlı paketlemenin 2030 yılına kadar 96 milyar euroyu bulması tahmin ediliyor.

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