Finlandiya selüloz üretiminde rekor kırdı
Kağıt üretiminde önde gelen şirketlerden olan Finlandiya'da selüloz üretiminde rekor kırıldığı açıklandı.
Finlandiya'da kağıt hamuru sanayi son on yılda büyüme kaydetti. Fiyatlar, üretim miktarları ve ihracat, istikrarlı bir artış yaşadı.
1999 ve 2008 yılları arasında kağıt hamuru pazarında düşüş ve artışlar yaşandı. Söz konusu dönemde, Finlandiya'daki üretim üç kere net artış ve
düşüş yaşadı. En derin düşüş, 2009 yılında yaşan küresel durgunlukta görüldü ve sektörü aşağı doğru sürükledi.
Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, ön rakamlar ve büyüme tahminleri, geçen yılın üretiminin, 2006 yılında yaşanan 8 milyon tonluk rekor seviyeyle eşleştiğini gösterdi.
2017 yılında 7,7 milyon ton kağıt hamuru üretimi oldu.
Bu istikrarlı büyümenin on yılık sürecinde , geleneksel olarak ekonomik dalgalanmalara karşı duyarlı bir sektör olan kâğıt endüstrisinde daha az kağıt hamuru kullanılarak sağlandığı belirtildi. Selüloz, tüketici ambalajlarında, endüstriyel ambalajlarda ve biyo-temelli ekonomideki yeni ürünlerde giderek artan
bir şekilde kullanılmaya başladı. Sayılan kullanım alanlarının hiçbiri ekonomideki büyük değişikliklere duyarlı değildi.
Günümüzde, kağıt hamuru kullanımı, kağıt, karton ve ambalaj malzemeleri üretmek için de giderek daha fazla kullanılıyor. Bu ürünlere olan talep küresel mega trendler tarafından artırılıyor. Söz konusu mega trendler arasında nüfus artışı, Asya'da artan orta sınıf ve ayrıca artmakta olan online satışlar sebebiyle ambalaj paketlerine olan talepte yaşanan artışlar ön plana çıkıyor. Diğer yandan plastik ambalajların fiber bazlı materyallerle yer değiştirmesinin de kağıt hamuru için bir büyüme faktörü olduğu belirtiliyor.
Kağıt hamuru bazlı tekstil ürünleri ve hijyen ürünleri pazarının yanı sıra, elyaf bazlı paketlemenin 2030 yılına kadar 96 milyar euroyu bulması tahmin ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle