"Fındıkta alan bazlı gelir desteği can suyu"
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2018 ürünü fındığın hasadı öncesi çiftçilere aktarılacak alan bazlı gelir desteğinin bir nevi can suyu niteliği taşıdığını söyledi.
Karan, yaptığı açıklamada, alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 6 Nisan Cuma gününden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını belirtti.
Giresun genelinde 79 bin 372 üreticiye toplamda 177 milyon 865 bin lira ödeme yapılacağını ifade eden Karan, "2018 ürünü fındık hasadı öncesi çiftçilere aktarılacak kaynak bir nevi can suyu niteliği taşımaktadır." dedi.
Karan, çiftçilerin hasat öncesi başta zirai gübre ve ilaçlar olmak üzere tüm ihtiyaçlarını destek ödemesiyle karşılayabileceklerini belirterek, "Alan bazlı gelir desteği çiftçimiz için ciddi kaynak oluşturmakta. 2009 yılından beri kesintisiz devam eden fındıkta alan bazlı gelir desteği için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti hükümetleri ve emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.
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