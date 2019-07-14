Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları tamamlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları tamamlandı
GeriEkonomi Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları tamamlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
14.07.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları tamamlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları tamamlandı

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan "Tüm üreticilerimizin yüzünün güleceği, alın terinin hakkını alacağı bir sezon diliyoruz" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmalarının tamamlandığını, ortaya çıkan tablonun ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran ayının son haftası itibarıyla FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Fındık Araştırma Enstitüsü, ziraat odaları, ticaret borsaları ve bazı ilgili kurumların temsilcileri ile sürdürülen fındıkta rekolte belirleme çalışmasının tüm illerde tamamlandığını belirtti. 

Komisyon üyelerinin aradan geçen yaklaşık 15 günlük süre içinde çok titiz ve hassas bir çalışma ortaya koyduğuna dikkati çeken Soydan, fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmasının rapor haline getirildiğini dile getirdi. 

Soydan, rekolte belirleme çalışmasında sadece dolu ve boş çotanak sayımının yapılmadığını anlatarak "Komisyon üyelerince yapılan çalışmada fındıkta hastalık ve zararlılara yönelik de çalışma yapıldı ve bunlar da rapora eklendi." dedi. 

Tüm illerin ayrı ayrı rekoltesinin belirlendiğini belirten Soydan, hastalık ve zararlıların da il il tespit edildiğini aktardı. 

Özellikle hastalık ve zararlılar noktasında ilerleyen günlerde çiftçilerin bilgilendirileceğini ifade eden Soydan, "Bu konuda hangi adım atılması gerekiyor ve ne gibi tedbirler alınması gerekiyor. Hepsinin yol haritasını belirleyeceğiz." diye konuştu. 

Fındıkta 2019 ürünü rekoltesinin ülkeye ve tüm üreticilere hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Soydan, "Tüm üreticilerimizin yüzünün güleceği, alın terinin hakkını alacağı bir sezon diliyoruz. Bu konuda yetkili makamların da üreticilerimizin yanında olacaklarından hiç şüphemiz yok." dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Burası İstanbul'a çok yakın! Doğal havuzlarda yüzülüyor...
5G baz istasyonları için 2023 hedefi
Piyasalarda 15 Temmuz'un etkileri çabuk sarıldı
İnternete giren herkesi ilgilendiriyor! Bu tuzağa düşmeyin...