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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
26.03.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Fındık ve Yağlı Tohum Destekleme Ödemeleri ne zaman yatırılacak?

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Fındık ve Yağlı Tohum Destekleme Ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Fındık ve Yağlı Tohum Destekleme Ödemeleri için vatandaşların sorgulamaların devam ediyor. Çiftçilere yapılan yaklaşık 5 milyar liralık destekleme ödemeleri arasında yer alan fındık desteklemesi, her sene olduğu gibi üreticinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, Ziraat Bankası üzerinden üreticilerin hesabına yatırılan Fındık ve Yağlı Tohum Destekleme Ödemeleri bu yıl ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, Fındık destekleme ödemeleri ne zaman hesaba yatırılacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Fındık destekleme ödemeleri ne zaman hesaba yatırılacak sorusu vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 835 milyon lira olarak fındık üreticilerinin hesabına yatırılan destekleme ödemeleri, bu yıl çiftçiler tarafından ödeme takvimi ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek? İşte, detaylı bilgiler

FINDIK DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Fındık desteklemeleri, geçtiğimiz yıl 1 Nisan tarihi itibariyle çiftçilerin hesabına geçmişti. Bu yıl bu tarih hakkında herhangi bir açıklama yapılmasa da, sürecin yine geçtiğimiz yıla benzer bir şekilde ilerleyeceği düşünülüyor.

2017 DESTEKLEME DESTEKLERİ NE KADAR OLMUŞTU?

2017 yılının ödemeleri kapsamında;

fındık üreticileri alan bazlı gelir desteği için 835 milyon TL, yağlı tohumlu bitkiler (pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi aspir, kanola) desteği için 1 milyar 492 milyon TL, dane mısır desteği için 120 milyon TL, yaş çay desteği için 169 milyon TL, hububat desteği için 360 milyon TL, yem bitkileri desteği için 88 milyon TL, su ürünleri desteği için 5 milyon TL, çiğ süt desteği için 120 milyon TL, buzağı desteği için 850 milyon TL, bombus arısı desteği için 8,5 milyon TL, büyük baş hayvan besi desteği için 75 milyon TL, çay budama masrafı için 2,5 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için 60 milyon TL, sertifikalı fidan kullanım desteği için 10 milyon TL, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 15,3 milyon TL olmak üzere toplam 4 milyar 210 milyon liralık hibe desteği verilmişti.

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