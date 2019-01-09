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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Fındık ve kivi üreticilerine tarım sigortası uyarısı

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Fındık ve kivi üreticilerine tarım sigortası uyarısı

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık ve kivi üreticilerini tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

YILMAZ, müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen tarım sigortaları eğitim ve bilgilendirme toplantısında, fındık ve kivi üreticilerinin zirai don, fırtına, heyelan ve kuraklık riskine karşı Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) başvurarak bahçelerini sigortalatmaları gerektiğini söyledi.

Stratejik bir sektör olan tarım sektörünün zaman zaman çok büyük risklerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Yılmaz, "Doğal afet dediğimiz ve çoğunlukla önleme imkanımız olmayan bu riskler altında üretim yapmak durumundayız. Bizim öncelikli hedefimiz tarım sektöründe sürdürülebilir üretimin sağlanmasıdır. Bu noktada Bakanlığımız tarafından sürekli çalışmalar yapılmakta ve yeni projeler uygulanmaktadır." dedi.

Bakanlığın bir yandan yaptığı Ar-Ge faaliyetleriyle bu riskleri minimize etmeye çalıştığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Diğer yandan olası afet ve diğer nedenlerle tarımsal üretimde meydana gelebilecek büyük kayıplarda üreticilerimizi koruyacak tedbirleri geliştirerek sürdürülebilirliği sağlamaya çalışmaktadır. Eğer biz üreticimizi koruyamaz ve küstürürsek tarımda sürdürülebilirliği sağlama şansımız da ortadan kalkmış olur. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, mevcut üreticilerimizin üretime devam etmeleri ve bu üreticilere yenilerinin eklenmesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle üreticilerimizi doğal afetlere karşı tarım sigortası ile korumak son derece önemlidir."

Yılmaz, "Yakın zamanda ilimizde büyük ve üzücü bir sel felaketi oldu. Bu afette zarar gören üreticilerimizden tarım sigortası yaptıranlar gerekli yerlere bildirimde bulundu. TARSİM'e bağlı eksperlerin yaptığı çalışmalar neticesinde çiftçilerimizin zarar bedelleri ödendi. Zararı karşılanan üretici o yılın ürününü kaybetti ama bir sonraki yıla üretim yapmak için gerekli olan sermayeyi TARSİM'den sağlamış oldu." ifadesini kullandı.

Kemal Yılmaz, önemli tarımsal ürünlerinden fındık için 10 Mart'a, kivi için de 22 Şubat'a kadar üreticilerin sigorta yaptırmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

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