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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.07.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Fındık üretimi ile ilgili üzücü haber

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Fındık üretimi ile ilgili üzücü haber

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, külleme hastalığı ve fındık kokarcası nedeniyle bu yıl fındık rekoltesinde düşüş beklediklerini belirterek, "Rekoltedeki düşüşün fındıkta maliyeti daha da yükselteceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayının ilk günlerinde başlayacak fındık hasadıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetler nedeniyle çiftçinin başta mazot olmak üzere girdilere erişiminin zorlaştığını kaydetti. 

Külleme hastalığı ve fındık kokarcası sebebiyle ürün rekoltesinde düşüş beklediklerine işaret eden Bayraktar, "Rekoltedeki düşüşün fındıkta maliyeti daha da yükselteceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Bayraktar, fındığın hem ülke hem de Karadeniz Bölgesi açısından vazgeçilmez, aynı zamanda ülkeye döviz kazandıran bir ürün olduğunu hatırlatarak, 400 bin ailenin, 706 bin hektar alanda üretim yaptığının, Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini, küresel fındık ihracatının da yüzde 75'ini karşıladığının altını çizdi. 

Fındık piyasasında arz talep kuralının işlemediğine işaret eden Bayraktar, "Piyasada haksız rekabet ve tekelci bir ortam mevcut. Ürün ihtisas borsaları olmadığı için ürün senedine karşılık kredi kullanılamıyor. Borçları nedeniyle üreticimiz, fındığını arz talebe göre değil, hasattan hemen sonra satmak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı. 

"TMO PİYASADA YER ALMALI" 

Bayraktar, fındıkta fiyat sorununun çözülmesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasada yer almasından başka çare bulunmadığını belirterek, "Fındıkta fiyat, dolayısıyla üretici gelirinde istikrar sağlanması için TMO piyasada yer almalı, fiyatın ülkemizde belirlenmesi için fındık borsası kurulmalı, lisanslı depolar yaygınlaştırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. 

Alivre satışlara ve emanet usulüne son verilmesi gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, TMO'nun yükselen enflasyon, maliyetler ve üretici refahını göz önünde bulundurarak fiyat açıklamasının önemini vurguladı. 

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