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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.01.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Fındık üreticilerinin gözü destekleme ödemesinde

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Fındık üreticilerinin gözü destekleme ödemesinde

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta destekleme ödemelerinin mart ayı içinde üreticilerin hesaplarına yatırılmasını beklediklerini söyledi.

SOYDAN, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındıkta alan bazlı gelir desteği için başvurularının 31 Aralık 2018 itibarıyla sona erdiğini anımsattı. 

Üreticilerin desteklemeden faydalanabilmeleri için gıda, tarım ve hayvancılık ilçe müdürlükleri ile ziraat odalarına müracaat ettiklerini belirten Soydan, 2018 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlarını yaptıran veya güncelleyen üreticilerin bu desteklemeden faydalanacağını ifade etti. 

Soydan, sadece Ordu'da 122 bin üreticinin destekleme almak için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunu, en çok başvurunun Ordu'dan yapıldığını aktardı. 

Başvurularını tamamlayan üreticilerin gözünü ödeme takvimine çevirdiğine dikkati çeken Soydan, ödemeye ilişkin henüz net bir takvim verilmediğini belirtti. 

Soydan, mart, nisan ve mayıs aylarının fındık bahçelerine en fazla bakımın yapıldığı aylar olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla bu tarihlerde üreticilerimizin paraya ihtiyacı olacaktır. Beklentimiz mart ayı içinde destekleme ödemelerinin hesaplara yatırılması yönündedir." dedi. 

Destek parasının bölgedeki üreticilere nefes aldıracağını kaydeden Soydan, "Bu destekleme esnafımıza da katkı sunuyor. Fındık üreticisi alan bazlı gelir desteğinden son derece memnun. Bu desteğin sürmesini ümit ediyoruz." diye konuştu. 

Soydan, üreticilere dekar başına 170 lira destekleme ödemesi yapılacağını da sözlerine ekledi. 

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