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Fındık üreticilerine sigorta uyarısı

(AA
26.02.2018 - 13:21 | Son Güncelleme:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerinin, önlerindeki bir aylık riskli dönemi göz önünde bulundurarak tarım sigortalarını yaptırabileceklerini belirterek, "Tarım sigortaları sadece don olayıyla ilgili değil, dolu, fırtına gibi afetleri de kapsıyor. O açıdan önemli." dedi.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralık, ocak ve şubat aylarının mevsim normallerine göre sıcak geçtiğine işaret etti. 

Kış mevsiminin sıcak geçmesinin fındıkta olumlu olmadığını belirten Soydan, "Kış aylarında fındığın soğuklama dönemini yaşaması lazım. Fındık bu dönemleri yaşayamadı. Bugünlerde özellikle sahil kesimlerinde ve orta kesime doğru fındık tomurcuklarının patladığını, açtığını ve hatta yaprak şekline geldiğini görüyoruz." dedi. 

Geçmiş yıllara bakıldığında yaşanılan don olaylarında üreticilerin ciddi zararlar gördüğünü söyleyen Soydan, 2014 yılındaki don olayında Ordu'da 9 ilçenin sıfır rekolteyle karşı karşıya geldiğini kaydetti. 

Soydan, şöyle konuştu: 
"Önümüzde bir aylık zaman var. Şu anda don riski devam ediyor. Onun için üreticilerimiz şu anda tedirginlik yaşıyor. 'Acaba don olacak mı, tekrar önceki yıllardaki gibi bir zararla veya afetle karşı karşıya gelecek miyiz?' diye bir tedirginlik içerisinde. Bunun karşısında üreticilerimiz şu anda yapabilecekleri fazla bir şey yok." 

Üreticilerin, özellikle ilerleyen günlerde mağdur olmaması için tarım sigortası yaptırması gerektiğini kaydeden Soydan, "Şu anda tarım sigortaları müracaatları devam ediyor.

10 Mart'a kadar sürecek. Üreticilerimiz önümüzdeki bir aylık riskli dönemi göz önünde bulundurarak tarım sigortalarını yaptırabilirler. Tarım sigortaları sadece don olayıyla ilgili değil, dolu, fırtına gibi afetleri de kapsıyor. O açıdan önemli." ifadesini kullandı. 

Soydan, Ordu ve Giresun bölgesinde sigorta yaptıranların sayısının geçen seneye oranla iki katına çıktığına dikkati çekerek, üreticilerin de artık tarım sigortalarının önemini görmeye başladığını kaydetti. 

Etiketler: Fındık , üretici , Sigorta
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