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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
SAMSUN (AA) - 
29.03.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Fındık üreticilerine ilaçlama uyarısı

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Fındık üreticilerine ilaçlama uyarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullivan, fındık kozalak akarlarına karşı nisan ayı ile mayıs ayının ilk haftasında biyolojik ve kimyasal mücadele yapılması gerektiğini belirtti.

Sullivan, Türkiye'de 700 bin hektar alanın üzerinde fındık yetiştiriciliği yapıldığını söyledi. Fındıkta birim alandan alınan verimi etkileyen en önemli etkenlerin başında fındık zararlıları olarak bilinen kozalak akarlarının geldiğini, bu nedenle kozalak akarlarına karşı doğru mücadele yapılmasının önem taşıdığını vurgulayan Sullivan, şunları aktardı: 

“Üreticilerimizin bir kısmı mart ayında kozalak akarlarına karşı ilaçlama yaptı. Ancak bu ilaçlama için kesinlikle yanlış dönemdir ve fındık akarlarına karşı da bir etkisi yoktur. Bu zararlıya karşı ilaçlama yapılması için kozalakların açılması, kozalaklar içindeki zararlının çoğunun 2. genç döneminde olması gerekiyor. Ayrıca, yaprak koltuklarında yeni oluşan gözlerin büyüklüğünün toplu iğne başının yarısı kadar olması ve hava sıcaklığının 16-18 dereceye ulaşması gerekmektedir. İlaçlama nisan ayı veya mayıs ayının başında yapılmalıdır. En uygun ilaçlama dönemi bu dönemdir. Bu dönem dışında yapılan kimyasal ilaçlamaların bir faydası bulunmamaktadır.” 

Sullivan, fındığa en büyük zararı kozalak akarlarının verdiğini belirterek, bu yıl fındık bahçelerinde aşırı miktarda kozalak akarına rastlandığının, en iyi mücadelenin ise doğru zamanda yapılacak doğru ilaçlama olduğunun altını çizdi. 

Son yıllarda özellikle sahil kesimi başta olmak üzere hızla yayılan fındık kozalak akarlarının çok önemli ekonomik kayıplara neden olduğunu belirten Prof. Dr. Sullivan, üreticilerin bu konuda duyarlı olması gerektiği uyarısında bulundu. 

Yapılacak mücadelede ilaçlama tekniğinin de önemine işaret eden Sullivan, şunları kaydetti: 

“Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun ve Sakarya'daki fındık bahçelerinde anormal derecede kozalak yoğunluğu bulunuyor. Bu dönemde fındık uç sürgünleri 4-4,5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı, yeni gelişen meyveler de mercimek büyüklüğündedir. Tomurcuklar nisan ve mayıs ayının ilk haftasında açmaya başlar. Dolayısıyla bu dönemde yapılan mücadelede ilaç, kozalakların içine nüfuz ederek akarlara karşı etkili olur. Mart ayı içinde yapılan ilaçlama, üreticileri ekonomik açıdan zarara uğratmaktadır. Fayda sağlamadığı için bir ay sonra ikinci kez ilaçlama yapılması gerekecektir. Ayrıca bu dönemdeki ilaçlama doğa için faydası bulunan diğer canlıların yok olmasına da neden olmaktadır. Son yıllarda yoğunluk gösteren bu zararlıyı kontrol altına almak için bu dönemde yapılacak ilaçlı mücadele faydalı olacaktır. Verim artışı sağlayacaktır. İlaçlamalarda dikkat edilmesi gereken husus, ilaçların bitkinin her tarafını ıslatacak şekilde yapılmasıdır. İlaçlamaların kesinlikle sabah erken veya öğleden sonra geç vakitlerde, güneşli havalarda öğle üzeri yapılmaması gerekmektedir. Öğle üzeri ilaçlama yapılması durumunda bitkide yanıklar oluşmaktadır." 

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