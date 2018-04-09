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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.04.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Fındık üreticilerine dokuz yılda 6,8 milyar lira destek

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Fındık üreticilerine dokuz yılda 6,8 milyar lira destek

Hükümetin 2009'da uygulamaya koyduğu "Yeni Fındık Stratejisi" kapsamında fındık üreticilerine yapılan alan bazlı desteklerin tutarı, bu sene 6 Nisan'da başlayan ödemelerle 6,8 milyar lirayı buldu.

Tarımsal destekleme kapsamında ilk defa Ağustos 2009'da fındık üreticilerine yapılan destekleme ödemesinin 9'uncusuna, 6 Nisan Cuma günü itibarıyla başlandı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen takvime göre yapılan ödemeler, dekar başına 170 lira alacak fındık üreticilerince memnuniyetle karşılandı. 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin fındık üreticisinin desteklemeden faydalanacağını belirterek, 6 Nisan Cuma günü başlayan ödemelerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyledi. 
Fındık üretiminin yapıldığı illerdeki yaklaşık 400 bin üreticiye 838 milyon lira ödeme yapılacağını ifade eden Soydan, 2009 yılından bu yana "Yeni Fındık Stratejisi" kapsamında üreticilere verilen destekleme ödemesinin 6,8 milyar lirayı bulduğuna dikkati çekti. 
Soydan, Türkiye genelindeki fındık üreticilerinin yüzde 95'inin desteklemeden yararlandığını kaydederek, üreticileri bu anlamda yalnız bırakmayan hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Destekleme ödemesinin tam zamanında yapıldığını vurgulayan Soydan, şöyle devam etti: 
"Şu anda fındık bahçelerinin bakım ve gübrelenme zamanı. Dolayısıyla fındık fiyatlarından pek umduğunu bulamayan üreticilerimiz bu destek parasıyla alacağı gübreyi bahçesinin bakımında kullanacaktır. Bu açıdan da baktığımızda destekleme tüm üreticilerimize ilaç gibi geldi. Bizim üreticilerimizden beklentimiz, aldıkları parayı başka alanlarda değil, öncelikle bahçelerinin bakımında kullanması yönünde." 

Soydan, bu yıl tarımsal destek ödemelerinde arslan payını yine fındık üreticilerinin aldığına işaret ederek, "Bu desteklemeden en çok Ordulu fındık üreticileri yararlanıyor. Ordu'yu Giresun, Düzce, Sakarya, Trabzon ve Samsun'daki üreticilerimiz takip ediyor." dedi. 
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, alan bazlı gelir desteği ödemesinin gelecek yıl da devam edeceğini sözlerine ekledi. 

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