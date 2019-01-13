Fındık ihracatının yüzde 14,2'si Giresun'dan yapıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFındık ihracatının yüzde 14,2'si Giresun'dan yapıldı
GeriEkonomi Fındık ihracatının yüzde 14,2'si Giresun'dan yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
13.01.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Fındık ihracatının yüzde 14,2'si Giresun'dan yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fındık ihracatının yüzde 14,2'si Giresun'dan yapıldı

Giresun Ticaret Borsası Başkan Vekili Hamza Bölük, 2018 yılı fındık ihracatının yüzde 14,2'lik kısmının Giresun'dan yapıldığını bildirdi.

GİRESUN Ticaret Borsası Başkan Vekili Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (KFMİB) açıkladığı 2018 yılında en fazla fındık ihracatı yapan 20 üye arasında Giresun'dan 6 firmanın yer aldığını belirtti.

İlk 20 arasında Yavuz Gıda'nın 6'ncı, Yavuzkan Hazel Gıda'nın 9'uncu sırada bulunduğunu aktaran Bölük, listede Noor Fındık'ın 11'inci, Mehmet ve Şahap Bozbağ Fındık Sanayi'nin 17'nci, Karadere Tarım Ürünleri'nin 18'inci ve Feysa Gıda'nın 19'uncu sırada yer aldığını kaydetti.

Bölük, üyelerini başarılarından dolayı kutlayarak, şöyle devam etti:

"Camiamız üyeleri 2018 yılı fındık ihracatının yüzde 14,2'lik kısmını tek başına Giresun'dan yapma başarısını göstermiştir. İhracatımızın, fındık özel sektörüne teşvik bazlı ve katma değerli ürün bazında yeni teşviklerin getirilmesi, ayrıca sektörümüzün enerji ve istihdam maliyetlerinin finanse edilmesi durumunda dış girdi olmadan sağladığı katkısının daha da artacağını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz."

Bölük, sürdürülebilir fındık tarımının Türkiye lehine dönüştürülmesi için fındık bahçelerinin yenilenmesi, arazi büyüklüklerinin rantabl hale getirilmesi, doğrudan gelir desteğinin de alan bazlı değil, üretim bazlı havza modeline dönüştürülmesini istediklerini kaydetti.

Giresun Ticaret Borsası'nda 2018 yılında 3 milyar 69 milyon 549 bin liralık işlem gerçekleştiğini de aktaran Bölük, bunun 2 milyar 960 milyon 242 bin 415 lirasını fındık ve mamullerinin oluşturduğunu belirtti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kilo işi poşet satışları arttı!

Her isteyen inşaat yapamayacak

Sürücüsüz minibüs şovu

Son dakika... Emekli fark ödemeleri ile ilgili önemli duyuru