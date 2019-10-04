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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.10.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Fındık ihracatında rekor bekleniyor

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Fındık ihracatında rekor bekleniyor

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç "Bu sezon fındık ihracatında rekorların kırılacağını düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'den, 2019-2020 fındık ihraç sezonunun ilk ayında gerçekleşen ihracat ve elde edilen döviz yüzleri güldürdü.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, ihracat sezonunun ilk ayında 46 bin 105 ton fındık satılarak karşılığında 296 milyon 313 bin dolar gelir sağlandığını anımsattı.

1 Eylül'de başlayan ihracat sezonunun ilk ayında elde edilen verilerin oldukça ümit verici olduğunu kaydeden Sevinç, "Rakamlardan da görüldüğü üzere hem tonaj bazında hem de döviz bazında fevkalade olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız." dedi.

Bunun böyle olacağını başlangıçta tahmin ettiklerini ifade eden Sevinç, tahminlerinin daha ilk ayda tuttuğunu söyledi.

Sevinç, en çok sevindiren gelişmenin Çin'e yapılan ihracat olduğunu belirterek, geleneksel pazarların dışında Çin'e yapılan ihracattaki artışın sektöre çok büyük mutluluk verdiğini dile getirdi.

Çin pazarında inanılmaz bir büyümenin olduğunun altını çizen Sevinç, "Geçen yılın aynı dönemine göre Çin'e yapılan ihracatın iki buçuk misli artması çok çok önemli. Bu rakam Çin'in bundan sonra ihracat yapılan ülkeler arasında ilk 10'a gireceğini bize göstermektedir. Çin hatta şu anda ilk 4'e yükselmiş durumda." diye konuştu.

Fındık ihracatında yaşanan bu olumlu tablonun sezon içerisinde de devam edeceğini öngördüklerini belirten Sevinç, "Bu sezon fındık ihracatında rekorların kırılacağını düşünüyoruz ve beklentimiz de bu yönde." şeklinde konuştu.

"NE KADAR FAZLA ÜRETİRSEK O KADAR FAZLA SATACAĞIMIZDAN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Serbest piyasaya bir müdahale olmaması durumunda ihracattan çok olumlu sonuçlar alınacağını aktaran Sevinç, şunları kaydetti:

"Bu olumlu durumdan hem sektörümüz olumlu şekilde istifade edecek hem de ülkemiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu başarının arkasında bu yılki yüksek rekolte vardır. Bu durumu sürekli kılabilmek de bu ülkenin ve bütün paydaşların görevidir. Şu anda fındıkta budama dönemi başlamıştır. Bundan sonraki gübreleme ve ilaçlama dönemiyle ilgili herkes elini taşın altına koymalıdır. Biz ihracatçılar olarak doğru bilgileri üreticilere ulaştırmak için zaten çalışıyoruz. Bundan sonra da elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu konuda devletten bir farkındalık oluşturması için destek beklediklerini söyleyen Sevinç, "Bir sene olan yüksek rekolte ile bu konular aşılmaz ve çözülmez. Bizim fındığa ihtiyacımız var. Sektörün fındığa ihtiyacı var. Ne kadar fazla üretirsek o kadar fazla satacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Sevinç, bu sezon fındık kalitesinin de oldukça iyi olduğunu, bu durumun ihracata olumlu yansıdığını sözlerine ekledi.

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