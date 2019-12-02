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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Fındık ihracatında lider Trabzon

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Fındık ihracatında lider Trabzon

1 Eylül'de başlayan 2019-2020 ihracat sezonunun ilk 3 ayında Trabzon'dan 47 bin 793 ton fındık ihraç edilerek 329 milyon 635 bin 132 dolar gelir sağlandı.

Fındık ihracat sezonunun 1 Eylül-30 Kasım'ı kapsayan 3 aylık döneminde Trabzon'dan 329 milyon 635 bin 132 dolar karşılığında 47 bin 793 ton ürün ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 fındık ihraç sezonunun 3 aylık döneminde Trabzon'dan gerçekleştirilen fındık ihracatında rekor düzeyde artış olduğu belirtildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2019'da başlayan sezonun 3 ayında Trabzon'dan 47 bin 793 ton fındık karşılığında 329 milyon 635 bin 132 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği kaydedilerek, bir önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 55, tutarda yüzde 89 gibi yüksek oranlı artış yaşandığı ifade edildi.

Söz konusu dönemde Trabzon'dan 49 ülkeye fındık ihraç edildiği, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerin sırasıyla İtalya, Almanya ve Fransa olduğu aktarılan açıklamada, 6. sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatta miktarda yüzde 100, tutarda da yüzde 125 artış olduğu belirtildi. Açıklamada, ilk 3 aylık dönemde en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren illerin sırasıyla Trabzon, İstanbul ve Giresun olduğu bildirildi.

"İHRACATTAKİ ARTIŞIN DEVAM EDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, ihracatın 3 ayında Türkiye'den 137 bin 676 ton fındık ihraç edilerek 888 milyon 200 bin 146 dolar gelir sağlandığını ifade ederek, toplam ihracatın değerde yüzde 37'lik kısmının tek başına Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Yeni sezonun hem üretici hem de ihracatçı açısından verimli olduğunu kaydeden Cirav, fiyat düzeylerinden üreticinin memnun olması, yeni sezonda istikrarlı bir fiyat seviyesinin oluşmasının gelecekte fındık açısından olumlu gelişmelerin yaşanmasına ve üreticinin daha kaliteli ürün yetiştirme ve birim başına verimi artırma yönünde çalışma yapmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Cirav, bu gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki dönemde fındık ihracatındaki artışın devam edeceğini öngördüklerine işaret etti.
Trabzon'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan fındık ihracatının her geçen gün artarak üst sıralara çıktığına değinen Cirav, 28 Kasım'da gerçekleştirilen "Trabzon Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"ne katılan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ve Ticaret Müşaviri ile Çin'den gelen firmalarla yaptıkları görüşmede, Çinli firmaların Türk fındığına önemli ilgilerinin olduğunu gördüklerini belirtti. 

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