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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Fındık ihracatında bu sezon rekor bekleniyor

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Fındık ihracatında bu sezon rekor bekleniyor

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç "Yeni sezonda 300 bin tonun üzerinde ihracat beklentimiz var. Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olacak" dedi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2019-2020 fındık ihraç sezonunda 300 bin tonun üzerinde ihracat beklentileri olduğunu belirterek, "Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olacak." dedi.

Sevinç, AA muhabirine, 1 Eylül'de başlayan yeni ihracat döneminin ilk 11 haftasında 122 bin 434 ton fındık ihraç edilerek yaklaşık 789 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.

İhracat döneminin istedikleri şekilde ve beklentileri doğrultusunda devam ettiğini vurgulayan Sevinç, ürünün bol olmasının ihracatı da teşvik ettiğini aktardı.
Geçen sezonun 270 bin ton fındık ihracatıyla kapandığını ifade eden Sevinç, "Yeni sezonda 300 bin tonun üzerinde ihracat beklentimiz var. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olacak." diye konuştu.

"DÜNYA GENELİNDE SERT KABUKLU YEMİŞLERİN TÜKETİMİNDE HIZLI ARTIŞ VAR"

Sevinç, dünya genelinde sert kabuklu yemişlerin tüketiminde hızlı artış olduğunu kaydederek, bu nedenle yabancı alıcıların Türk fındığına yoğun talebi bulunduğunu söyledi.

Dünyada tüketim trendlerinin değiştiğini belirten Sevinç, "İnsanlar daha rafine lüks yiyeceklere yöneliyor. O nedenle talep noktasında bir problem olmaz. Arzı düzenli, dengeli ve istikrarlı yapabildiğimiz takdirde fındık çok güzel günler görecek." ifadesini kullandı.

Sevinç, Türkiye açısından fındığın stratejik bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ne yapıp yapıp üretimi, verimi, kaliteyi artırmayı becerebilmeli. Yüzde 100 net ihracat sağladığımız fındıkta ülkemiz, üreticimiz, sanayicimiz, tüccarımız, halkımız herkes fayda görsün. Fındık stratejik bir üründür. Üretimi de kendisi kadar stratejiktir." diye konuştu.

Fındıkta üretim, verim ve kalite seferberliği başlatılmasını isteyen Sevinç, başta devlet olmak üzere tüm paydaşların bu konuya eğilmesi, halkı bahçeleriyle ilgilenme konusunda teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

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