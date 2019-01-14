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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
14.01.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Fındık ihracatına Trabzon damgası

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Fındık ihracatına Trabzon damgası

Türkiye’den 2018 yılında toplam 280 bin 111 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 636 milyon 573 bin 707 dolar döviz girdisi sağlandığı belirtildi.

KONUYLA ilgili bilgiler veren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 2018 yılında ülkemizden 120 değişik ülkeye fındık ihraç edildiğini ve en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Kanada olduğunu belirtti. Türkiye'den 2018 yılında ihraç edilen 1 milyar 636 milyon 573 bin 706 dolarlık fındık ihracatının yüzde 39’luk kısmının Trabzon ilinden gerçekleştirildiğine vurgu yapan Cirav “Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından 218 yılında 67 ülkeye 106 bin 215 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 633 milyon 647 bin 487 dolar tutarında döviz girdisi sağlanmıştır. Sektörün en büyük önde gelen firmalarının yer aldığı Trabzon ilimiz her yıl olduğu gibi 2018 yılında da fındık ihracatında birinci sırada yer alarak fındık ihracatına damgasını vurmuştur. Trabzon ili 2018 yılında Türkiye toplam fındık ihracatının yüzde 39’luk kısmını tek başına gerçekleştirmiştir. 2018 yılında Trabzon’dan gerçekleştirilen fındık ihracatında 127 milyon 800 bin 141 dolarla İtalya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 109 milyon 30 bin 314 dolarla Almanya, 73 milyon 959 bin 497 dolarla Fransa izledi. İlk 5 ülke sıralamasında diğer ülkeler sırayla Kanada 4. ve Polonya 5. sırada yer aldı” dedi.

2018 yılında fındık ihracatının ağırlıklı olarak çikolata üretiminin ve önde gelen çikolata üretici markaların yoğun olduğu Avrupa ülkelerine yapıldığını kaydeden Cirav “Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Cezayir, Libya, Hırvatistan, Kosta Rika ve Özbekistan ülkelerine de fındık ihracatı gerçekleştirildi. Trabzon’dan yapılan fındık ihracatında ülke çeşitliliği her geçen yıl artmaktadır ve son yıllarda Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatta da hızlı artış ve gelişmeler kaydedilmiştir. İlimiz fındık tarımının ilk yıllarından itibaren tarihsel süreç içinde ihracatta her daim liderliği elinde bulundurarak, sahip olduğu fındık ihracat tecrübesi ve potansiyeli ile ihracatta liderliğini günümüze kadar sürdürmektedir” diye konuştu.

Açıklamasında fındıkta yapısal sorunlara da dikkat çeken Cirav “Bunların başında yer alan birim başına verimliği artıracak çalışmaların ilgili Bakanlıklarca üretici ve meslek kuruluşları ile etkin bir şekilde sürdürülmesi, fındıkta fiyat oluşumlarının serbest piyasa kuralları arz talep dengesine göre oluşumunun sağlanması, üreticinin üretim süreçlerindeki faaliyet ve girdilerine destek verilerek desteklenmesi fındık sektörü ihracatı açısından hayati önem taşımakta olup, ülkemizin fındık ihracatındaki üstünlüğünün sürdürülebilirliği bu politikaların kararlılıkla uygulanmasına bağlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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