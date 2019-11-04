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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Fındık ihracatı iki ayda 641 milyon dolar kazandırdı

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Fındık ihracatı iki ayda 641 milyon dolar kazandırdı

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İlyas Edip Sevinç "Bir önceki sezona göre miktar bazında yüzde 72, değer bazında ise yüzde 106 artış gerçekleşti" dedi.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İlyas Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, fındık ihracatının rekorlar kırmaya devam ettiği 2019-2020 sezonunda ekim sonu itibarıyla 99 bin 891 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiğini ve 641 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını belirtti.

Geçen sezona göre miktar bazında yüzde 72, değer bazında ise yüzde 106 artış gerçekleştiğine dikkati çeken Sevinç, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatın da artarak devam ettiğini aktardı.

Sevinç, yeni sezonun ilk iki ayında Çin Halk Cumhuriyeti'ne fındık ihracatının yüzde 153 artarak 4 bin 117 tona ulaştığını ifade ederek, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde ise bu ülkeye 9 bin 55 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bunun bir rekor olduğunu, 2019 yılının rekor seviyede kapanacağının kesinleştiğini belirten Sevinç, yakın gelecekte Çin'in, Almanya ve İtalya'dan sonra ihracatta üçüncü sıraya geleceğinin emarelerinin görülmeye başlandığını aktardı.

Sevinç, Türkiye'de fındık kalitesi ve tedarikinde sıkıntılar yaşanmaması için ilgili paydaşlar nezdinde gerekli önlem ve politikaların ivedilikle geliştirilmesi gerektiğini de ifade etti.

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