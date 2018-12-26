KARADENİZ Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Fındık ihracatı deyip geçmemek lazım. Türkiye'nin 170 milyar dolara yaklaşan toplam ihracatı içerisinde 2-3 milyar dolar çok büyük bir rakam olmasa da katma değer açısından fındık artık en önemli ürünlerimizden bir tanesidir." dedi.

Karadeniz ve İstanbul İhracatçı Birliklerinin oluşturduğu fındık sektör grubunun Ar-Ge projeleriyle ilgili tanıtım toplantısı, Piraziz ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, ihracatçı olarak işlerinin Türk fındığını dünyaya satmak olduğunu ancak bu işin kendi başına yetmediğini belirterek, bu işin tarımsal boyutuna, üretim ve verimlilik kısmına ilgi göstermek zorunda olduklarını söyledi.

Daha önce Fındık Tanıtım Grubu aracılığıyla dünyanın her tarafında fındığı tanıtma çabaları içerisinde olduklarını anımsatan Sevinç, Fındık Tanıtım Grubu'nun kapanmasının ardından çalışmalarını Türkiye Tanıtım Grubu çatısı altında sürdüklerini ifade etti.

Sevinç, fındıkta çok sayıda paydaş olduğuna dikkati çekerek, "Bu paydaşların hepsinin memnuniyeti ortak amacımız ama fındık ihracatından söz edebiliyorsak, fındık ihracatı yoluyla ülkemize gelecek dövizi hedefliyorsak öncelikle fındığımızın olması lazım. Maalesef son yıllarda fındıkta üretim miktarı, verimlilik ve kalite konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz." diye konuştu.

Fındıkta verim ve kalitenin artırılmasının ihracatçıların işi olmadığını ancak bunun dışında kalamayacaklarını aktaran Sevinç, ellerindeki kaynakla millete, üreticiye ve sektöre hizmet etmeye çabaladıklarını, fındıkta maliyetlerin azaltılamaması halinde her şeyden önce üretici memnuniyetini sağlamanın mümkün olmayacağını dile getirdi.

Sevinç, Türkiye'de dekarda verim ortalama 90 kilogram iken rakiplerin 150-200 kilogram verim aldığını belirterek, "Bu rakamlarla ortada çok ciddi bir tehlike var demektir. Bu tehlike de artık orta vadeli değildir, kısa vadelidir. O nedenle üretim ve verimlikte artışı sağlamadan bir sonuç elde edebilmemiz mümkün değildir." dedi.

Türkiye'de soğuğa, geç donlara dayanıklı fındık çeşitlerinin üretiminin zamanının geldiğine işaret eden Sevinç, ellerinden gelen desteği bundan sonra da üreticilere vermeye devam edeceklerini söyledi.

"FINDIK İHRACATININ SON 10 YILDA SAĞLADIĞI KATMA DEĞER 21,5 MİLYAR DOLARDIR"

Sevinç, fındık ihracatının önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fındık ihracatı deyip geçmemek lazım. Türkiye'nin 170 milyar dolara yaklaşan toplam ihracat içerisinde 2-3 milyar dolar çok büyük bir rakam olmasa da katma değer açısından fındık artık en önemli ürünlerimizden bir tanesidir. Zira cari dış açığın azaltılabilmesi ancak katma değeri yüksek ve ithalata dayalı olmayan ürünlerle mümkün olabilir. Fındık da bunların en başında gelmektedir. Bugün ihracatımızın yüz akı ve hepimizin gurur duyduğu otomotiv ihracatımızın son 10 yılda sağladığı katma değer yaklaşık 23 milyar dolardır ama çok küçük miktarlar gibi görünse de fındık ihracatının son 10 yılda sağladığı katma değer 21,5 milyar dolardır. Neredeyse otomotiv ihracatı ile eşittir. O yüzden Ar-Ge projeleri son derece önemlidir."

Toplantıda, İstanbul Fındık Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Tokgöz, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Kibar Ak da yürütülen Ar-Ge çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'dan çok sayıda ihracatçı ve iş adamı katıldı.