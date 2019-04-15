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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.04.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Fındık ihracatçısı alternatif pazar arayışında

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Fındık ihracatçısı alternatif pazar arayışında

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç "Şu anda Türkiye Tanıtım Grubu aracılığıyla Çin ile ilgili yeniden çalışmalara başlandı. Bunun yanı sıra hem Amerika hem Rusya hem Hindistan hem de Kuzey Afrika ülkelerine yönelik çalışmalarımız kısa bir süre içerisinde başlıyor" dedi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, şu anda Türkiye Tanıtım Grubu aracılığıyla Çin ile ilgili yeniden çalışmalara başlandığını belirterek, "Bunun yanı sıra hem Amerika hem Rusya hem Hindistan hem de Kuzey Afrika ülkelerine yönelik çalışmalarımız kısa bir süre içerisinde başlıyor." dedi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da 11-12 Nisan'da düzenlenen Ulusal Fındık Çalıştayı'nın sektör adına verimli geçtiğini söyledi. 
Bu çalıştayın çok faydalı olduğunu düşündüklerini dile getiren Sevinç, şöyle devam etti: 

"Bu toplantıları yapmakta mutlaka fayda var ama verilen kararların da uygulanmasının garantiye alınması, değişen şartlar çerçevesinde 'Dün dündür, bugün bugündür' mantığıyla beraber yol haritasının değişikliğe uğratılmamasını istiyoruz. İhracatçılar olarak görüşlerimizi her platformda söylüyoruz. Önemli olan alınan kararların uygulanabilmesi ve sezon ortasında, yani oyun oynanırken kural değiştirilmemesi. Eskiden taç olan şeyin penaltıya dönüştürülmemesi gerekir. Bunlara dikkat edildiği takdirde çalıştayın sektöre güzel şeyler kazandıracağını umut ediyoruz." 

YENİ PAZARLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sevinç, fındık ihracatının geleneksel pazarların dışında alternatif pazarlara da satabilmek için bu yıl içerisinde çalışmalara ağırlık vereceklerine dikkati çekerek, şu anda Türkiye Tanıtım Grubu aracılığıyla Çin ile ilgili yeniden çalışmalara başlandığını aktardı. 

Bunun yanı sıra hem Amerika hem Rusya hem Hindistan hem de Kuzey Afrika ülkelerine yönelik çalışmalarının kısa bir süre içerisinde başlayacağını ifade eden Sevinç, "Çin'de zaten bu yıl Türk Yılı ilan edildi. Bu ülkede yapılacak büyük fuarlarda da fındık sektörü olarak bulunacağız. Dolayısıyla fındığı geleneksel pazarların dışında yeni limanlara yelken açabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu. 

Sevinç, hedeflenen ülkelere ihracat yapılması ve rakamların artırılabilmesinin çok kolay olmadığını belirterek, "Buralarda alacağımız sonuç aslında çalıştay gibi yerlerde alacağımız sonuçlara da bağlı. Aynı zamanda rekolteye ve fiyata bağlı." değerlendirmesinde bulundu. 

Sevinç, yeni sezona ilişkin fındık dallarında yeşeren mahsulün fevkalade iyi göründüğünü ancak rekolte tahmini için henüz erken olduğunu kaydetti. 

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