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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.06.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Fındık ihracatçılarından gelecek sezon rekor beklentisi

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Fındık ihracatçılarından gelecek sezon rekor beklentisi

KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Bu yıl eğer bir sıkıntı olmazsa iyi bir ürün görünüyor. Temmuz ayı sonunda sayacağız. Gördüğümüz tablo gerçekleşirse tonaj bazında en azından bir ihracat rekoru oluşacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, bu yıl eğer bir sıkıntı yaşanmazsa iyi ürün olacağının göründüğünü belirterek, "Temmuz ayı sonunda sayacağız. Gördüğümüz tablo gerçekleşirse tonaj bazında en azından bir ihracat rekoru oluşacağına inanıyorum." dedi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2018'de başlayan 2018-2019 ihracat sezonuna 275 bin ton dış satım hedefiyle girdiklerini, geride kalan yaklaşık 10 aylık dönemde oluşan tablonun bu hedefin yakalanacağını gösterdiğini söyledi.
Bu dönem elde edilecek gelirin 1 milyar 500 milyon doların üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Sevinç, "Üretim açısından çok iyi bir sezon olmamasına rağmen sektörün dinamizmi sayesinde zorluklar aşıldı. Yine de iyi bir miktar ve döviz geliri oluştu diye düşünüyorum." diye konuştu.

Sevinç, 2019-2020 ihracat dönemini "altın sezon" olarak gördüklerini kaydederek, şöyle devam etti:
"Herkesin gördüğü gibi 2019 rekoltesi gayet iyi ama rakamsal yönden bir şey söyleyemiyorum. Temmuz sonu gelip de gerçek bir sayım yapmadan konuşmamız doğru olmaz. Daha bir ay zaman var ama bu eğer gerçekleşirse Türkiye, üretimdeki tekelini kullanarak elindeki fındığın tamamına yakın bir bölümünü satabilecektir diye ümit ediyoruz. En azından tonaj bazında rekoru gerçekleştiririz. 300 bin tonun üzerine çıkılacağını umut ediyorum."

Bir sıkıntı olmaması halinde bu yıl ürünün iyi olacağını dile getiren Sevinç, "Temmuz ayı sonunda sayacağız. Gördüğümüz tablo gerçekleşirse tonaj bazında en azından bir ihracat rekorunun oluşacağına inanıyorum." dedi.

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