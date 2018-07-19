Fındık hasadı bu tarihlerde yapılacak
Giresun'da, 2018 ürünü fındık hasatı başlangıç tarihleri belirlendi.
GİRESUN Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılı hasadında Giresun'un sahil, orta ve yüksek kesimlerinde yetişen fındıkların toplama ve ihraç tarihlerini tespit ettiği bildirilen açıklamada, 0-250 rakım arası olan sahil kesiminde fındık hasatının 1 Ağustos'ta başlamasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
Açıklamada, 251-500 rakım arası olan orta kesimde 6 Ağustos, 500 metre üzeri rakımı kapsayan yüksek kesimde ise 10 Ağustos'ta fındık hasatına başlanması, hasat tarihinden 7 gün sonra da her bir kesim bölgesi için belirlenen hasat tarihi dikkate alınarak fındık ihracatına izin verilmesinin uygun bulunduğu kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle