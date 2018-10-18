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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.10.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Fındık fiyatı 12.5 liraya geriledi

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Fındık fiyatı 12.5 liraya geriledi

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, fındık fiyatının 12.5 liraya gerilediğini belirterek, "Fındıkta müdahale olmazsa fiyat daha da düşecektir” dedi.

Fındıkta son durum hakkında gazetecilere açıklama yapan Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatların da düştüğünü, eğer bir müdahale olmazsa daha da düşeceğini söyledi.

Fındık fiyatının 12.5 TL’ye düştüğünü belirten Yaman, “Fındıkta son günlerde ciddi anlamda fiyat düşüklüğü yaşanıyor. Rekolte çok az olmasına rağmen bu düşüşe bir anlam veremiyoruz. Rekolte yüksek gösterildi ama çok düşük, yüksek gösterildiği zaman da dalda fındık var ama o süreçten hasat dönemine kadar yüzde 40 gibi bir rekolte düşüklüğü oldu ve bunu göz önüne almadılar. İhracatçıların da bugün biz ne yaptığını da pek fazla bilemiyoruz. Bugün fındık 12,5 seviyelerinde, bu giderek eğer müdahale edilmezse daha da çok düşecektir, ki fiyat düşüklüğü olduğu zamanlarda kimsenin fındıkla alakalı tek kelam ettiğini görmüyoruz” dedi.

Fındıkla alakalı rapor hazırladıklarını kaydeden Yaman, Ankara’da raporla ilgili görüşmeler yapacaklarını ifade etti. Yaman, “Giresun Ziraat Odaları olarak önümüzdeki hafta Çarşamba günü Ankara’da olacağız, genel başkanımız ile konuyu görüşüp bölge milletvekillerine bu konuyu arz edeceğiz. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi noktasında anlatmış olacağız. TMO 15 lira gibi bir rakam açıklamış olsaydı böyle bir durum olmayacaktı. Çiftçilerimiz zor günler yaşıyor. Hele ki Ordu’da bir sel afeti oldu, bundan dolayı çiftçilerimizin borçları ertelendi fakat Giresun’da bir erteleme olmadı. Rekolte düşüklüğünü gördüğümüz andan itibaren bizim de bir girişimimiz oldu ama bundan da bir sonuç alınmadı. Onun için de görüşmelerimiz olacak” şeklinde konuştu.

Giresun Ziraat Odaları tarafından hazırlanan ‘fındık’ raporu, Çarşamba günü Ankara’da bölge milletvekillerine ve Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a sunulacak.

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