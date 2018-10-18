Fındık fiyatı 12.5 liraya geriledi

Fındıkta son durum hakkında gazetecilere açıklama yapan Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatların da düştüğünü, eğer bir müdahale olmazsa daha da düşeceğini söyledi.

Fındık fiyatının 12.5 TL’ye düştüğünü belirten Yaman, “Fındıkta son günlerde ciddi anlamda fiyat düşüklüğü yaşanıyor. Rekolte çok az olmasına rağmen bu düşüşe bir anlam veremiyoruz. Rekolte yüksek gösterildi ama çok düşük, yüksek gösterildiği zaman da dalda fındık var ama o süreçten hasat dönemine kadar yüzde 40 gibi bir rekolte düşüklüğü oldu ve bunu göz önüne almadılar. İhracatçıların da bugün biz ne yaptığını da pek fazla bilemiyoruz. Bugün fındık 12,5 seviyelerinde, bu giderek eğer müdahale edilmezse daha da çok düşecektir, ki fiyat düşüklüğü olduğu zamanlarda kimsenin fındıkla alakalı tek kelam ettiğini görmüyoruz” dedi.

Fındıkla alakalı rapor hazırladıklarını kaydeden Yaman, Ankara’da raporla ilgili görüşmeler yapacaklarını ifade etti. Yaman, “Giresun Ziraat Odaları olarak önümüzdeki hafta Çarşamba günü Ankara’da olacağız, genel başkanımız ile konuyu görüşüp bölge milletvekillerine bu konuyu arz edeceğiz. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi noktasında anlatmış olacağız. TMO 15 lira gibi bir rakam açıklamış olsaydı böyle bir durum olmayacaktı. Çiftçilerimiz zor günler yaşıyor. Hele ki Ordu’da bir sel afeti oldu, bundan dolayı çiftçilerimizin borçları ertelendi fakat Giresun’da bir erteleme olmadı. Rekolte düşüklüğünü gördüğümüz andan itibaren bizim de bir girişimimiz oldu ama bundan da bir sonuç alınmadı. Onun için de görüşmelerimiz olacak” şeklinde konuştu.

Giresun Ziraat Odaları tarafından hazırlanan ‘fındık’ raporu, Çarşamba günü Ankara’da bölge milletvekillerine ve Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a sunulacak.



