'Fındığın kilo fiyatı 15 lira olmalı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri'Fındığın kilo fiyatı 15 lira olmalı'
GeriEkonomi 'Fındığın kilo fiyatı 15 lira olmalı'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
23.07.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

'Fındığın kilo fiyatı 15 lira olmalı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Fındığın kilo fiyatı 15 lira olmalı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Seçim beyannamesinde de belirttiğimiz gibi fındığın fiyatı en az 15 lira olmalıdır. Bugün fındığın hak ettiği değer en az 15 liradır ve bunun da altına düşmemesi gerekiyor." dedi.

TORUN, katıldığı 912. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Bir gazetecenin, fındık fiyatlarına ilişkin beklentileri sorması üzerine Torun, CHP olarak fındık üreticilerinin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi. 

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasatına sayılı günlerin kaldığını ifade eden Torun, ancak fındık fiyatlarının belirsizliğini sürdürdüğünü dile getirdi. Fındık üreticilerinin büyük bir karamsarlık içerisinde fındık bahçelerine girerek hasat yapacağını ileri süren Torun, "İktidar partisi milletvekilleri seçimden önce bu üreticilere birçok söz verdi. Bizim önceliğimiz verilen bu sözlerin tutulup tutmadığını takip etmek. Bizim beklentimiz verilen vaatlerin ve sözlerin yerine getirilmesi." diye konuştu. 

Torun, yeni hükümet sisteminde ilgili bakanlara çok zor ulaşılacağını öne sürerek, "Biz daha önce bakanları bir şekilde meclis koridorlarında yakalayıp sorun ve dertlerimizi paylaşıyorduk. Ancak şimdi sadece kürsüden fındık üreticilerinin haklarını savunabileceğiz, yapacağımız toplantılarla bu sorunları dile getirebileceğiz." açıklamasında bulundu. 

"Fındık üreticisinin alın terinin karşılığını alabilmesi için var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz." diyen Torun, bundan hiçbir üreticinin endişe duymamasını istedi. 

Seyit Torun, bu hafta içinde fındık fiyatına yönelik bir dizi girişim ve çalışmalarda bulunacaklarının altını çizerek, "Seçim beyannamesinde de belirttiğimiz gibi fındığın fiyatı en az 15 lira olmalıdır. Bugün fındığın hak ettiği değer en az 15 liradır ve bunun da altına düşmemesi gerekiyor. Zaten yapılan çalışmalar sonucunda fındığın maliyeti 11-12 lira seviyelerindedir. Aksi durumda bu üretici zarar eder." değerlendirmesini yaptı. 

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.07.2018) 2
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Turizmcilerin rotası Türkiye’nin Maldivleri

Riskli yapılara kira yardımıyla ilgili açıklama

Sağlık turizminde 268 kuruma yetki belgesi

Piyasa hacmi 290 milyar dolara yaklaştı  