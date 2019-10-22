Finansın zirvesine ‘harekât’sunumu
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, dünya finansının zirvesinde Türkiye’nin neden Barış Pınarı harekâtını yürüttüğünü anlattıklarını dile getirerek, yatırımcıların bir yıl önce performansını düşük olarak algıladıkları Türkiye’deki iyileşmenin farkında olduklarını söyledi.
Aydın, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları esnasında bankacılık sektörünü temsilen bir resepsiyon verdi. 18 Ekim’de düzenlenen geceye Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, uluslararası finansal kuruluşların temsilcileri ile Tükiye’den ve çok sayıda ülkeden bankacı katıldı.
İLGİLERİ DAHA YÜKSEK
Resepsiyonu değerlendiren Aydın, “Düzenlediğimiz resepsiyonda uluslararası para ve sermaye yatırımlarına yön veren, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının temsilcileri ve muhabirlik ilişkisi içinde olduğumuz bankacılar ile bir araya geldik. İkili görüşmelerde, küresel, bölgesel ve ülkemizdeki gelişmeleri değerlendirdik. Meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, ülkemizin Barış Pınarı harekâtını neden yürüttüğünü anlattık, ekonomik performans, bankacılık sektöründeki gelişmeler, uluslararası düzenlemelere uyum gibi konularda fikir alış verişinde bulunduk” dedi. Aydın, yatırımcıların ekonomideki olumlu gelişmelerin farkında olduğunu, beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini ve ilgilerinin daha yüksek olduğunu vurguladı.
İYİLEŞMENİN FARKINDA
Aydın, yıllık toplantılar esnasında Türkiye ekonomisi ile ilgili konuşulanları şöyle özetledi: “Yatırımcılar bir yıl önce gelişmekte olan ülkeler grubu arasında performansın düşük olarak algıladıkları Türkiye’nin son bir yıldaki performansını olumlu buluyor ve makro göstergelerinde ciddi iyileşmenin olduğunun farkındalar. Yatırımcılar 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyor ve Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar.”
FAİZ ORANLARI DÜŞÜK KALACAK
TBB Başkanı Aydın, “Enflasyon düşük bir düzeyde seyrediyor. Bu sayede para politikası alanında esneklikler var. Gelişmiş ülkelerde faiz oranlarının uzun süre çok düşük düzeyde kalması bekleniyor. Euro bölgesi negatif politika faizine geçerken ABD’de politika faizinin daha da düşürüleceği tahmin ediliyor. Düşük faiz oranlarının gelişmekte olan ülkelere olan kısa vadeli sermaye hareketlerini hızlandırması öngörülürken jeopolitik risklerin de etkisiyle yatırımcıların seçici davranmaları bekleniyor” dedi.
TİCARET SAVAŞLARI BÜYÜMEYİ ZORLUYOR
ULUSLARARASI Finans Enstitüsü toplantılarını da takip eden Aydın, bu toplantılarda öne çıkan konuların küresel büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olması, merkez bankalarının genişleyici para politika uygulamaları, iklim değişikliklerinin etkileri, teknolojideki gelişmeler olduğunu söyledi. Aydın “Dünya ekonomisi daha yavaş da olsa büyümeye devam ediyor. Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerden daha hızlı büyüyor. Büyümeyi zorlaştıran ana nedenler ticaret savaşları, yüksek borçluluk oranı, bazı ülkelerin büyümeyi destekleyecek maliye politikası imkanlarının olmaması, maliye politikası esnekliği olanların ise ihtiyatlı bir yaklaşım içinde olmaları, genişleyici para politikalarının büyümeye yeterince katkı sağlamamasıdır. Özellikle ticaret savaşları dışa açıklık oranı yüksek olan ülkelerin ihracat yoluyla büyümelerini sınırlandırıyor” diye konuştu.
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