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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.08.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların mayısta net döviz pozisyon açığı 180 milyar 259 milyon dolara geriledi.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı mayısta 180 milyar 259 milyon dolara düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs 2019 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini yayımladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları mayısta bir önceki aya göre 1 milyar 847 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3 milyar 105 milyon dolar azaldı.  Net döviz pozisyon açığı ise 180 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya 4 milyar 952 milyon dolar geriledi.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 506 milyon dolar ve 555 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 311 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ile yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 768 milyon dolar ve 112 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 775 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Mayıs 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya kıyasla 83 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 3 milyar 685 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 1 milyar 408 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 746 milyon dolar azaldı.

Mayıs 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 104 milyar 88 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 925 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 11 milyar 196 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.  Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti. 

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