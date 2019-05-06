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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.05.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Finansal İstikrar Kurulu İstanbul'da toplandı

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Finansal İstikrar Kurulu İstanbul'da toplandı

Finansal İstikrar Kurulu Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Danışma Grubu'nun 15'inci toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) Bölgesel Danışma Grubu 4 Mayıs tarihinde İstanbul’da toplandı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamaya göre çalışmalarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdulla Saoud Al-Thani'nin eş başkanlığında yürütmekte olan FSB-ODKA Bölgesel Danışma Grubu'nun 15'inci toplantısı 4 Mayıs'ta Merkez Bankasının ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra üye ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Katar, Lübnan, Suudi Arabistan, Tunus, Umman ve Ürdün ile Kanada ve Hollanda merkez bankaları katılım sağladı. Toplantıda, kırılganlıklar ve bölgesel finansal istikrar konuları, ODKA bölgesinde finansal piyasaların bölümlenmesi ve gösterge faiz oranı reformlarının bölgenin finansal sistemi üzerindeki etkileri ele alındı.

Grup ayrıca, finansal istikrar izleme çerçeveleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Grubun hâlihazırdaki üyeleri BAE, Bahreyn, Cezayir, Fas, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman ve Ürdün’den finans ve denetim otoriteleri ile merkez bankası başkanlarından oluyor. 

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