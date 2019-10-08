Finans Ofisi’nden Çin atağı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFinans Ofisi’nden Çin atağı
GeriEkonomi Finans Ofisi’nden Çin atağı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
08.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Finans Ofisi’nden Çin atağı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Finans Ofisi’nden Çin atağı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Alman otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’da kuracağı fabrikanın Çinli yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini arttırdığını söyledi.

Aşan, dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde toplam varlıklar ve piyasa değerine göre dünyanın en büyük bankası olan ICBC heyetiyle görüştü. Görüşmede, ICBC Turkey Bank Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Oraj Özel ve ICBC Turkey Bank Kredi ve Yatırım Yönetimi Bölüm Başkanı Zhang Hang Kı yer aldı.

İLGİLERİ OLDUKÇA YÜKSEK

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2022’de açılacağını söylediği İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi, yeni yatırım imkanları ile ekonomik gelişmeler ele alındı. Xiangyang Ga da, Türkiye’ye ve Türk ekonomisine duyduğu güven ve saygıdan bahsetti. Görüşmede yeni yatırım imkanları, bankacılık sistemi ve son dönemde yaşanan gelişmeler de ele alındı. Aşan, Çinli yatırımcılarla uzun süredir temasta olduklarının altını çizerek, Alman devi Volksvagen’in Manisa’da hayata geçireceği 1.4 milyar Euro’luk yatırımın etkisiyle Çinlilerin Türkiye’ye olan ilgisinin oldukça yükseldiğini açıkladı. İFM’de birçok Çin finans kuruluşunun olmasını beklediklerini belirten Aşan, kısa süre içinde ekonomik ve finansal hacmin artmasını öngördüklerini kaydetti.

ÇİN’E FİNANS ÇIKARMASI

Finans Ofisi, bir süre önce Aşan başkanlığında Çin’de temaslarda bulunmuştu. Temaslarda Türkiye’de iştiraki bulunan dünyanın en büyük bankası “ICBC”, Çin’in döviz rezervlerinin bir bölümünü yönetmekle sorumlu olan “China Investment Corporation”, “Çin İhracat ve Kredi Sigorta Kuruluşu Sinosure” ve Çin’in ilk ortak girişim yatırım bankası olan, “China İnternational Capital Corporation” ile de görüşmeler yapılmıştı.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
THY 700 yeni kabin memuru alacak
Merakla bekleniyordu! Fiat ve Renault'un yeni fiyatları açıkladı
İflas eden Thomas Cook'un Antalya'da müşterisi kalmadı
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden zam açıklaması