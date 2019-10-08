Finans Ofisi’nden Çin atağı
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Alman otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’da kuracağı fabrikanın Çinli yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini arttırdığını söyledi.
Aşan, dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde toplam varlıklar ve piyasa değerine göre dünyanın en büyük bankası olan ICBC heyetiyle görüştü. Görüşmede, ICBC Turkey Bank Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Oraj Özel ve ICBC Turkey Bank Kredi ve Yatırım Yönetimi Bölüm Başkanı Zhang Hang Kı yer aldı.
İLGİLERİ OLDUKÇA YÜKSEK
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2022’de açılacağını söylediği İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi, yeni yatırım imkanları ile ekonomik gelişmeler ele alındı. Xiangyang Ga da, Türkiye’ye ve Türk ekonomisine duyduğu güven ve saygıdan bahsetti. Görüşmede yeni yatırım imkanları, bankacılık sistemi ve son dönemde yaşanan gelişmeler de ele alındı. Aşan, Çinli yatırımcılarla uzun süredir temasta olduklarının altını çizerek, Alman devi Volksvagen’in Manisa’da hayata geçireceği 1.4 milyar Euro’luk yatırımın etkisiyle Çinlilerin Türkiye’ye olan ilgisinin oldukça yükseldiğini açıkladı. İFM’de birçok Çin finans kuruluşunun olmasını beklediklerini belirten Aşan, kısa süre içinde ekonomik ve finansal hacmin artmasını öngördüklerini kaydetti.
ÇİN’E FİNANS ÇIKARMASI
Finans Ofisi, bir süre önce Aşan başkanlığında Çin’de temaslarda bulunmuştu. Temaslarda Türkiye’de iştiraki bulunan dünyanın en büyük bankası “ICBC”, Çin’in döviz rezervlerinin bir bölümünü yönetmekle sorumlu olan “China Investment Corporation”, “Çin İhracat ve Kredi Sigorta Kuruluşu Sinosure” ve Çin’in ilk ortak girişim yatırım bankası olan, “China İnternational Capital Corporation” ile de görüşmeler yapılmıştı.
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