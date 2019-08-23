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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Finans Merkezi’ne ‘İstanbul’ dokunuşu

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Finans Merkezi’ne ‘İstanbul’ dokunuşu

2009 yılında kurulmasına yönelik çalışmaların başladığı İstanbul Finans Merkezi’nde İstanbul’u yansıtan herhangi bir öğe olmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, İstanbul Finans Merkezi’nin durumu ile ilgili yaptığı toplantılarda bu eksikliğin giderilmesini, ilerlemiş projelerde İstanbul’u yansıtan bazı unsurların eklenmesini istediği öğrenildi. İki yıl önce ihalesi yapılan Merkez Bankası’nın yeni binası için temel atılmadığı, bunun bir fırsat olarak görüldüğü ve İstanbul siluetini yansıtan bir proje için harekete geçildiği belirtildi.

Bakan Albayrak’ın yapılan toplantılarda, Finans Merkezi’nde İstanbul’u anlatan herhangi bir unsur olmadığına dikkat çekerek, ilk bakışta merkezin Avrupa ya da Dubai’de bir merkez de olabileceğini, İstanbul’da olduğunu gösteren bir emare olmadığını dile getirdiği kaydedildi. Toplantılarda Malezya finans merkezinin örnek gösterildiği ve “Burası Malezya” denilen ayrıntılara sahip olduğunun gündeme getirildiği belirtildi. Daha sonraki toplantılarda çeşitli projelerin sunulduğu ve oylama yapıldığı, iki projenin karmasının İstanbul Finans Merkezi’nde uygulanmasına karar verildiği ifade edildi. Bazı küçük dokunuşlarla inşaatı devam eden binalara eklemeler yapılacağı, detaylarda özen gösterileceği, işlerin de hızlandırılacağı dile getirildi.

MERKEZ BANKASI BİNASI

Merkez Bankası binasının Finans Merkezi’nin ortasında olacağı için İstanbul’u yansıtan bir proje olması gerektiği gündeme getirildi. Bunun için binaya ilişkin yeni bir proje çalışması başlatıldı. Merkez Bankası’nın 2017 yılında tasarlanan yeni binası toplam 54 kattan oluşan ve dikey karma kullanımlı bina şeklinde tasarlanmıştı. Osmanlı ve Selçuklu dönemi mimarisinde ve bezeme sanatında ön plana çıkan simetri anlayışı ve net mimarı formlar binanın konsepti hazırlanırken temel alınmıştı. Proje tasarlanırken Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi’nin de “merkezi” kavramına vurgu yapılmıştı.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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