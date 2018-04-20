‘Finans’ evi!

İSTANBUL Uluslararası Finans Merkezi (İFM) projesinde hem özel sektör hem de kamunun inşaatları devam ederken, projedeki tek konut bloku da satışa çıktı. İFM’nin tüm altyapı çalışmalarını üstlenen Ağaoğlu Şirketler Grubu, bunun karşılığında inşa edeceği birimlerden rezidans bloğunu satışa çıkardı. 319 rezidansın yer aldığı bloktan 300 milyon hasılat bekleniyor.

2012’DE İHALE EDİLDİ

İFM 2009 yılında ilan edilmiş, Emlak Konut GYO tarafından ihalesi 2012 sonunda yapılmıştı. İhaleyi 1 milyar 460 milyon lira teklif veren Ağaoğlu kazanmış, altyapı işleri için ilk kazmayı vurmuştu. Geçen süreçte, Ağaoğlu altyapıyı tamamlarken, özel sektör firmaları da kendi arsalarında projelerinin inşaatlarına başladı. Ancak kamu bu süreçte gecikti ve Merkez Bankası, BDDK ve SPK binalarının ihaleleri 2016’da tamamlanabildi ve Ekim 2016’da kamu binalarının temellerinin atıldığı bir tören düzenlendi. Bu törenin ardından İFM’de de işler hızlandı. Projede şu anda inşaatlar sürerken, 2018 olarak belirlenen açılış tarihi de 2021’e kaldı. 3.5 milyon metrekare inşaat alanına sahip İFM projesinin, metrekaresi 5 bin dolardan hesaplandığında 20 milyar dolarlık gayrimenkul değeri yaratacağı da ifade ediliyor.

700 MİLYON DOLAR

Projenin geliştiricisi olan Ağaoğlu Şirketler Grubu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde yer alan ve tek rezidans blokunun lansmanını gerçekleştirdi. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “İlk kazmayı 2012 yılında vurduğumuz günden bu yana 8.5 milyon metreküp hafriyat çıkardık. Taahhüt ettiğimiz gibi projedeki diğer kurumlara ait alanları temel seviyesine getirip teslim ettik. Metro istasyonunu tamamlayıp Ulaşım AŞ’ye teslim ettik. Diğer paydaşların inşaatları da bizimi gibi tamamlanma aşamasında. Burada kamu tarafında biraz gecikmeler yaşandı ancak 2017’den sonra işler hızlandı. Biz işlerimizi yaptık, bitirdik, kamunun bize yetişmesini bekliyoruz. Tüm hafriyat işlerini, ortak altyapılarını, metro istasyonu ulaşım yollarını, kapalı ve açık otoparklarını, proje alanının zemin iyileştirmesi ile tüm yapısal ve peyzaj işleri bize ait. Şu ana kadar kendi kaynaklarımız ile tamamladığımız işler için 400 milyon dolar harcama yaptık” diye konuştu. Ağaoğlu, proje tamamlanana kadar yapacakları yatırımın 700 milyon doları bulabileceğini de söyledi.

Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akbulut da İstanbul Finans Merkezi projesinin 2007-2013 yılları 9. Kalkınma Planı ile hükümetin öncelikli olarak takip ettiği projeler arasında yer aldığını hatırlatarak, “Biz Ataşehir’de 13 bine yakın bağımsız bölüm geliştirdik. İstanbul Finans Merkezi ile bunu taçlandırmış olacağız” dedi.

FON KURACAĞIZ

AĞAOĞLU İFM kapsamında konutun yanı sıra ofis, ticari birim ve kongre merkezi de inşa ediyor. Emlak Konut ile bir gayrimenkul yatırım fonu oluşturacaklarını açıklayan Ali Ağaoğlu, “Böylelikle ticari ünitelerimizi de yurtdışında yabancıya satarak değerlendireceğiz” dedi. İFM tanıtımı için Katar’a bir ziyarette bulunduklarını anlatan Ağaoğlu, buradaki yatırımcılardan Türkiye’ye hala ciddi ilgi olduğunu kaydetti.

VERGİSEL DÜZENLEME BEKLENİYOR

İFM’nin sadece bir gayrimenkul projesi olmadığına değinen Ağaoğlu, şunları söyledi: “Biz buranın ihalesine girerken de burasının bir gayrimenkul projesi olmadığını, Türk ekonomisi için stratejik değere sahip bir mega proje olduğunu düşünüyorduk. Bu proje hem global hem de milli bir projedir. Ülkemiz dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında. Bu büyümeyi sürdürmek istiyorsak ucuz ve yeni finansal kaynaklara ihtiyacımız olacak. İşte İstanbul Uluslararası Finans Merkezi de bu görevi görecek. Projede inşaatlar hızlanmaya başladı. Biz burada regülasyonlar ve teşvikler ile ilgili gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Altyapının oluşturulması ve teşviklerin sağlanması ile ilgili yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisi daha da artacaktır. Bir yerin finans merkezi olması sadece binalarla olmuyor. Hukuksal ve vergisel düzenlemeler yapılmalı. Bunun için kamunun çalışmaları olacak.”

FİYATLARI 500 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı da satışa çıkan rezidans bloğuyla ilgili bilgiler verdi. Rahvalı, “Yaptığımız lansmanda projemizdeki rezidans bloğunu satmaktan önce İstanbul Finans Merkezi’nin önemine dikkat çekmek istiyoruz. Yoksa telefonla dahi satışları tamamlamak mümkündü. Yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgisi var. Alternatifsiz bir proje. Ayrıca Ascott Grubu ile işletme için görüşmelerimiz sürüyor. Arzu eden müşterilerimiz mülklerini işletmeye verip rezidans bedelinin yüzde 6’sı kadar bir getiriye sahip olabilecek. Blokta 319 rezidans daire bulunuyor. Bunların fiyat aralığı 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında. Her kampanyamızda olduğu gibi tüketiciler için esnek ödeme planları yaptık.”