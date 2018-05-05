Final locasında 1 kişi 20 bin $

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
05.05.2018 - 21:40, Son Güncelleme:

Final locasında 1 kişi 20 bin $

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Final locasında 1 kişi 20 bin $

2018 Dünya Kupası’nın final maçına ev sahipliği yapacak olan Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda 300 kişilik çok özel bir alan tasarlandı. ‘Tsarsky Lounge’ adı verilen bu alan dünyanın en ünlü isimlerini ağırlayacak. Bilet fiyatlarının 20 bin dolara yaklaştığı bu alanda final maçını izleyecek 6 Türk de bulunuyor.

RUSYA’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 3 milyona yakın biletin satışı da tamamlanmak üzere. Final maçı ve yarı final maçları için biletler neredeyse bitti. FIFA’nın en önemli gelir kalemleri arasında ise “Kurumsal Ağırlama” yani VIP koltuk ve loca satışları yer alıyor. FIFA, bu biletlerin satışını ise uluslararası alanda yaptığı ihaleler ile gerçekleştiriyor. Türkiye’de HighFive Travel tarafından satılan “Kurumsal Ağırlama” paketlerine ilgi de çok fazla. Ancak en çok talep final maçına geliyor. Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda oynanacak final maçı için “Tsarsky Lounge” adında çok özel bir de alan tasarlandı. Dünya yıldızlarının ve iş insanlarının ağırlanacağı bu alanda bilet fiyatları ise 20 bin dolara yaklaşıyor.

KUPAYA DOKUNACAKLAR
“Tsarsky Lounge” alanında maçı izleyecek dünyaca ünlü isimler bulunduğunu dile getiren HighFive Travel Genel Müdürü Özgün Özdede, şöyle konuştu: “Bu alanda final maçını izlemek için 6 Türk bilet aldı. Dünyaca ünlü sanatçılar ve zengin işadamları bu lounge’a gelecek. Biletler 20 bin dolara yaklaşıyor. Bu alanda maç günü toplam 6 saat geçirmek mümkün. Yemekleri Michelin Yıldızlı şefler hazırlıyor. Mönüde dünyanın en pahalı alkollü içkileri de yer alıyor. Burada maçı izleyecek taraftarlar Dünya Kupası’na dokunma imkanı da bulacak.”

Final locasında 1 kişi 20 bin $

Sadece final maçı için değil grup, son 16, çeyrek final ve yarı final maçları için de özel alanlar bulunduğunu anlatan Özgün Özdede, şöyle devam etti: “Bu alanlarda maç izlemenin bedeli 850 dolardan başlıyor. Kimi biletler VIP koltuklardan oluşuyor. Kimisi ise localarda yer alıyor. En pahalı bilet final maçının oynanacağı Tsarsky Lounge. Dünya Kupası için Türkiye’de toplamda 1000 adet VIP ve loca bileti satışı gerçekleştirdik. Hazirana kadar toplam 1500 adet bilet satmayı planlıyoruz. Müşteriler arasında daha çok şirketler bulunuyor. Bayilerini, iş ortaklarını ve başarılı çalışanlarını Dünya Kupası’na götürmek isteyen şirketlere satışlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra bireysel müşterilere de satış gerçekleştiriyoruz.”

Final locasında 1 kişi 20 bin $

BREZİLYA’YI İSTİYORUZ
En fazla talebin Brezilya maçlarına olduğunu belirten Özgün Özdede, “Türk taraftarların en çok izlemek istediği takım Brezilya. Sonra Arjantin, İspanya ve Almanya oluyor. Ancak bu yıl tüm biletleri satılan en ilginç takım Peru oldu. Peru’nun grup maçlarındaki biletleri tükendi. Suudi Arabistan ve Mısır da grup maçlarında karşı karşıya geliyor. Bu maçın biletleri de tükendi” dedi. 

Final locasında 1 kişi 20 bin $

ODA FİYATLARI 1000 DOLARI GÖRDÜ
DÜNYA Kupası’nın Rusya’da oynanacak olmasıyla Türk taraftarların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Özgün Özdede, “Rusya maça bilet alan taraftarlara vize uygulamıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Ancak şehirde otellerde turnuva boyunca boş oda bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Moskova merkezindeki otellerde gecelik fiyatlar 800 dolar ile 1000 dolar arasında değişiyor. Şehrin dışındaki 3 yıldızlı otellerde ise fiyatlar 350 dolara kadar çıkabiliyor. Şuan Rusya’da her şey ateş pahası ve yer bulmak imkansız” dedi.

Final locasında 1 kişi 20 bin $

EN ÇOK SATIŞ YAPAN 5’İNCİ ÜLKE OLDUK
DÜNYA Kupası maçlarına sadece kurumsal bilet satışı yapmadıklarını anlatan Özgün Özdede, “Maça gidecek taraftarlara uçak ve otel işlemlerini de yapıyoruz. Ayrıca Rusya’da tur programı da hazırlıyoruz. Kurumsal paket satışlarında Avrupa ülkeleri arasında en fazla satış yapan üçüncü ülke olduk. Dünyada ise 5’inci ülkeyiz. Milli Takımımız turnuvada yer almamasına rağmen Türk taraftarların ilgisi oldukça fazla” diye konuştu.

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