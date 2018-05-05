Final locasında 1 kişi 20 bin $

RUSYA’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 3 milyona yakın biletin satışı da tamamlanmak üzere. Final maçı ve yarı final maçları için biletler neredeyse bitti. FIFA’nın en önemli gelir kalemleri arasında ise “Kurumsal Ağırlama” yani VIP koltuk ve loca satışları yer alıyor. FIFA, bu biletlerin satışını ise uluslararası alanda yaptığı ihaleler ile gerçekleştiriyor. Türkiye’de HighFive Travel tarafından satılan “Kurumsal Ağırlama” paketlerine ilgi de çok fazla. Ancak en çok talep final maçına geliyor. Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda oynanacak final maçı için “Tsarsky Lounge” adında çok özel bir de alan tasarlandı. Dünya yıldızlarının ve iş insanlarının ağırlanacağı bu alanda bilet fiyatları ise 20 bin dolara yaklaşıyor.

KUPAYA DOKUNACAKLAR

“Tsarsky Lounge” alanında maçı izleyecek dünyaca ünlü isimler bulunduğunu dile getiren HighFive Travel Genel Müdürü Özgün Özdede, şöyle konuştu: “Bu alanda final maçını izlemek için 6 Türk bilet aldı. Dünyaca ünlü sanatçılar ve zengin işadamları bu lounge’a gelecek. Biletler 20 bin dolara yaklaşıyor. Bu alanda maç günü toplam 6 saat geçirmek mümkün. Yemekleri Michelin Yıldızlı şefler hazırlıyor. Mönüde dünyanın en pahalı alkollü içkileri de yer alıyor. Burada maçı izleyecek taraftarlar Dünya Kupası’na dokunma imkanı da bulacak.”

Sadece final maçı için değil grup, son 16, çeyrek final ve yarı final maçları için de özel alanlar bulunduğunu anlatan Özgün Özdede, şöyle devam etti: “Bu alanlarda maç izlemenin bedeli 850 dolardan başlıyor. Kimi biletler VIP koltuklardan oluşuyor. Kimisi ise localarda yer alıyor. En pahalı bilet final maçının oynanacağı Tsarsky Lounge. Dünya Kupası için Türkiye’de toplamda 1000 adet VIP ve loca bileti satışı gerçekleştirdik. Hazirana kadar toplam 1500 adet bilet satmayı planlıyoruz. Müşteriler arasında daha çok şirketler bulunuyor. Bayilerini, iş ortaklarını ve başarılı çalışanlarını Dünya Kupası’na götürmek isteyen şirketlere satışlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra bireysel müşterilere de satış gerçekleştiriyoruz.”

BREZİLYA’YI İSTİYORUZ

En fazla talebin Brezilya maçlarına olduğunu belirten Özgün Özdede, “Türk taraftarların en çok izlemek istediği takım Brezilya. Sonra Arjantin, İspanya ve Almanya oluyor. Ancak bu yıl tüm biletleri satılan en ilginç takım Peru oldu. Peru’nun grup maçlarındaki biletleri tükendi. Suudi Arabistan ve Mısır da grup maçlarında karşı karşıya geliyor. Bu maçın biletleri de tükendi” dedi.

ODA FİYATLARI 1000 DOLARI GÖRDÜ

DÜNYA Kupası’nın Rusya’da oynanacak olmasıyla Türk taraftarların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Özgün Özdede, “Rusya maça bilet alan taraftarlara vize uygulamıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Ancak şehirde otellerde turnuva boyunca boş oda bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Moskova merkezindeki otellerde gecelik fiyatlar 800 dolar ile 1000 dolar arasında değişiyor. Şehrin dışındaki 3 yıldızlı otellerde ise fiyatlar 350 dolara kadar çıkabiliyor. Şuan Rusya’da her şey ateş pahası ve yer bulmak imkansız” dedi.

EN ÇOK SATIŞ YAPAN 5’İNCİ ÜLKE OLDUK

DÜNYA Kupası maçlarına sadece kurumsal bilet satışı yapmadıklarını anlatan Özgün Özdede, “Maça gidecek taraftarlara uçak ve otel işlemlerini de yapıyoruz. Ayrıca Rusya’da tur programı da hazırlıyoruz. Kurumsal paket satışlarında Avrupa ülkeleri arasında en fazla satış yapan üçüncü ülke olduk. Dünyada ise 5’inci ülkeyiz. Milli Takımımız turnuvada yer almamasına rağmen Türk taraftarların ilgisi oldukça fazla” diye konuştu.