‘Filtreli’ paket oybirliğiyle geçti

Yasanın kalan 53 maddesiyle dijital hizmet ve konaklama sektöründe yeni vergi kalemleri getirilirken, amatör spor karşılaşmalarını (basketbol ve voleybol dallarının en üst ligleri hariç) yönetenler dışındaki hakemlere de gelir vergisi ödeyecekler. Yasa yürürlüğe girdiğinde, değeri 5 milyon lirayı aşan lüks konutlarda vergi artışı olacak. Bu konut sahiplerinin, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nce belirlenecek değer tespitine itiraz için 15 günlük süreleri bulunuyor.

322 MİLLETVEKİLİ

Geri gönderme gerekçesi olan hükmün komisyonda çıkarılması nedeniyle Genel Kurul’da bu madde üzerinde ayrı bir görüşme yapılmadı ve sadece yasanın tümü oylandı. İkinci kez Meclis’ten geçen yasa, farklı partilerden oylamaya katılan 322 milletvekilinin tamamının oyuyla kabul edildi. Genel Kurul’da konuşan CHP, İYİ Parti ve HDP yöneticileri, başkanlık sisteminde ilk olan bu vetonun, “kuvvetler ayrılığının geri gelmesi” anlamı taşımadığını, kamuoyu baskısı karşısında AK Parti’nin geri adım atmak zorunda kaldığını söyledi.

DİJİTAL TİCARETTEN YÜZDE 7.5

Yeniden Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan yasaya göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi olacak. Dijital Hizmet Vergisi’nden muaf olanlar ile bu vergiden istisna tutulan hizmetler de belirlendi. Buna göre, Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon liradan veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro’dan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar Dijital Hizmet Vergisi ödemeyecek. Bu verginin oranı yüzde 7.5 oldu. Bu oranı yüzde 1’e kadar indirme veya iki katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verildi.

KONAKLAMA VERGİSİ

‘Konaklama Vergisi’ adıyla yeni bir vergi kalemi geldi. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler 1 Konaklama Vergisi’ne tabi olacak. Yasaya eklenen maddeyle, konaklama vergisi 31 Aralık 2020’ye kadar yüzde 1 olarak uygulanacak. Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutuldu. Spor hakemlerine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenleme, basketbol ve voleybol dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç, amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerle sınırlandırıldı. Öte yandan değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlardan ‘değerli konut vergisi’ alınacak. Değerli konutlardan 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar binde 3; 7.5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6; 10 milyon lirayı aşanlar binde 10 oranında vergilendirilecek.