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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
16.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Film gibi eğitim

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Film gibi eğitim

Video içeriklerde yeni trend interaktif teknolojiler. Filmlerde veya dizilerde kullanılan bu teknoloji artık çalışanların eğitiminde de kullanılıyor. Bu konuda harekete geçen Türk startup’ı ise ‘GmPly’ oldu.

İNTERAKTİF ve oyunlaştırılmış video içerikler son dönemlerin trendi. En bilinen örneklerinden birini Netflix hayata geçirdi. Platformun ünlü dizisi Black Mirror için ‘Bandersnatch’ filmi yayınlandı. Bu filmin en büyük özelliği ise interaktif olarak filmdeki hikâyeye izleyicilerin karar vermesiydi. Benzer teknolojiler Türk startupların da radarında. Çalışanların eğitimlerini daha verimli hale getirmek için harekete geçen ‘GmPly’, interaktif video içerik teknolojileri geliştiriyor. Örneğin; çalışanların müşterinin sorduğu sorulara nasıl cevap vermesi gerektiği veya mağaza içinde nasıl hareket etmesi gerektiği gibi konular interaktif videolarla gösteriliyor. Yanlış seçim yapıldığında çalışanlara yine interaktif videolarla doğrusu gösteriliyor. Bu sayede verilen eğitimlerin kalitesi arttırılıyor.

GERÇEK ZAMANLI

Gökçen Karan, Kalde Ernart, Giray Kefelioğlu ve Cengiz Özköse, startupları için yaklaşık 1 yıl önce kolları sıvadı. Karan, GmPly’i şu şekilde anlatıyor: “Çalışma hayatında artık Y ve Z kuşağı çalışanları var. Bu çalışanların yetkinlik ihtiyacı oldukça yüksek ve eğitim ihtiyaçları artıyor. Günümüzde kullanılan online eğitimlerde, eğitim tasarımı ve teknoloji olarak hâlâ 15-20 yıl önceki metotlar kullanılıyor. Eğitimlerin tasarım dili çok eski, interaktif ve ölçümlenebilir değil. Bu yüzden gösterilen ilgi ve eğitimin tamamlanma oranı oldukça düşük. İstatistiklere göre, her 10 kişiden sadece 3’ü eğitimleri tamamlayabiliyor. Eğitimleri tamamlayanların ölçümlemesi ise anlık olarak yapılamadığı için kurumlar bu kişilerin eğitimi izleyip izlemediklerini ölçümlemek için sonradan testler yapmak zorunda kalıyor. Biz eğitimin geleceğinin videoda olduğuna inanıyoruz ve bütün dikkatimizi online eğitimin sorunlarını çözmek üzerine yoğunlaştırdık. Amacımız, online eğitimin yeni dilini oluşturmak. Başarımızın sırrı ise etkileşimli video teknolojisi ve yeni eğitim dilini doğru bir şekilde birleştirerek, yeni nesil eğitim tasarımını mümkün kılmamız. Yaptığımız interaktif video eğitimlerinin tamamlanma oranında yüzde 96, katılımda ise yüzde 350 ulaştığımız zirveler. Aynı zamanda videolar üzerinden gerçek zamanlı performans (KPI) ölçümü de aldığımız için, şirketler çalışanlarının ve eğitimin başarısını gerçek zamanlı olarak görebiliyorlar.”

Film gibi eğitim

Şirketlerin kendi interaktif video eğitimlerini Gmply üzerinde oluşturabildiğini belirten Karan, “Daha sonra şirketler, bu eğitimi çalışanlarına izletmek için kişi başı yıllık lisanslama ücreti ödüyorlar. Kullanıcılar eğitimi 1 yıl boyunca istediği kadar izleyebiliyor” dedi.

48 BİN ÇALIŞAN İZLEDİ

Şu ana kadar 48 bin’in üzerinde çalışanın, şirket eğitimlerini Gmply üzerinden izlediğine değinen Karan, “Türkiye’den bugüne kadar 14 kurumsal müşteri ‘GmPly’ledi. Bunlar Socar, Philip Morris, Tavuk Dünyası, Boyner, Anadolu Efes, Axa Sigorta, Denizbank, Vodafone, Evyap, Anadolu Sigorta, Atasun Optik, Gap İnşaat, Arzum Ev Aletleri ve British American Tabacco. Sarar, Amerika’daki 17 mağazasındaki personelinin eğitimi için GmPly’i tercih etti. Enocta, Franklin Covey, Dale Carnegie, HumanGroup, MCT, AcademicTrend, Derin Akademi, Poet danışmanlık, 4B Akademi, Ercan Altuğ Yılmaz, Koray Dağdelen, Çağlar Çabuk, Yeşim Ürel gibi Türkiye’nin en büyük eğitim firmaları ve önemli eğitimcileri de Gmply kullanarak eğitimler oluşturuyorlar. Neredeyse her hafta yeni bir iş ortağı aramıza katılıyor” dedi.

HEDEF 9 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

TÜRKİYE’nin hedefleri açısından çok küçük bir pazar durumunda olduğunu anlatan Karan, “Bir örnek vermek gerekirse; Türkiye’de bir yılda 250 bin kullanıcıya ulaşmak oldukça cesur bir tahmin, ancak ABD’de görüşmeleri sürdürdüğümüz sadece 1 firmanın 127 bin çalışanı var ve yıllık 600 bin kullanıcı üzerinden konuşuyoruz. ABD’de hedeflediğimiz pazarın büyüklüğü 9 milyar dolar, Türkiye’de ise 7 milyon TL. Hedefimiz, ABD pazarından başlayarak tüm dünyaya yayılmak ve bunu yaparken de Türk eğitimcilerinin kendi bilgilerini kullanarak oluşturdukları interaktif eğitimleri tüm dünyaya pazarlayabilmelerini sağlamak. Ülkemiz içerik ve bilgi birikimi yönünden çok zengin, bu zenginliğin dünyaya pazarlanmasını sağlamak ise bizim en büyük hedefimiz” diye konuştu.

Film gibi eğitim

WORKUP’TA ÇATISI ALTINDA

İŞ Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nda yer aldıklarını belirten Karan, şunları anlattı: “Bize büyük bir katkısı oldu. Müşterilerimizin çoğunu Workup Girişimcilik Programı’ndayken kazandık. Ömer Erkmen, Workup ekibi ve müthiş mentorlar sayesinde ürünümüzden, iş modelimize birçok şeyi yeniden gözden geçirdik, ürünümüze yeni özellikler ekledik ve globale daha kuvvetli açılabilmek için geliştirmeye devam ediyoruz. Bunun yanında Workup’ta startup kardeşliği dediğimiz bir dayanışma mevcut. Aklınıza gelebilecek her konuda diğer startup’ların desteğine ve yardımına anında ulaşabiliyoruz. Kolektif House gibi girişimcilik ekosisteminin önemli merkezlerinden birinde olmanın sağladığı ‘networking’ imkânı ise anlatılmaz yaşanır.”

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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