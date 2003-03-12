Filiz, Barilla’nın oldu
Filiz, Barilla’nın oldu
Türk makarna pazarında en büyük paya sahip marka durumundaki Filz Gıda'nın tamamı, İtalyan makarna devi Barilla'ya geçti. Filiz Gıda'daki Doğuş Holding'e ait yüzde 45'lik pay da 5 Mart itibariyle Barilla'ya satıldı.TÜRKİYE'NİN perakende zincirine sahip holdingleri makarnaya girerken Tansaş'ın sahibi Doğuş Holding makarna pazarının lideri Filiz Gıda'nın tamamını İtalyanlara sattı. İtalyan Barilla Alimentare S.p.A., yüzde 45'lik hissesi Doğuş Holding'e ait Filiz Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin tamamını satın aldı. Böylece Doğuş'un gıda sektöründen çıkma kararında en önemli adım atılmış oldu. 1977'de Bolu'da kurulan Filiz Gıda, Türk makarna pazarının lider kuruluşları arasında yer alıyor. Doğuş Holding ve Barilla yetkilileri satış bedelini açıklamadı. Barilla Makarna Grubu CEO'su Gianluca Bolla konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şirketin kurucusu Ayhan Şahenk'i de anarak, ‘‘Filiz Gıda'yı kuran ve büyük bir öngörüyle 1994 yılında Dünya Makarna devi Barilla ile ortak olan Doğuş Holding ebedi Başkanı Ayhan Şahenk Beyfendiyi rahmetle anıyoruz’’ dedi. Bolla, Doğuş'un şimdiki Başkanı Ferit Şahenk'e de kendilerine verdiği destek ve dostluktan dolayı teşekkür etti. Filiz Gıda Genel Müdürü M. Serdar Sarıgül ise Filiz Gıda'nın yetişmiş insan kaynağı, bilgi birikimi ve markaları ile Türkiye Makarna Sektörünün lideri konumunda olduğunu ve makarnanın Türk sofrasında ana yemek olması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. İtalyan makarna üreticisi Barilla, 125'inci yaşını geçtiğimiz günlerde kutladı. Küçük bir aile şirketi olarak başlayan Barilla'nın yıllık karı 2 milyar dolara ulaştı. Dünya makarna liginde bir numara olan Barilla 10 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Barilla yetkilileri Türkiye'nin dünya makarna setöründe, yüksek üretim kapasitesi nedeniyle yerel fiyatlandırmada en ucuz olduğu ülke olduğunu söylüyorlar buna rağmen Doğuş Grubu ile yaptıkları ortaklığın uzun vadeli sürdüğünü belirtiyorlar.1877'de makarnanın anavatanı İtalya'da kurulan Barilla, Barilla markası ile şu anda İtalya dışında sadece Türkiye'de üretiliyor. 125 yıllık bir tarihe sahip olan grubun bünyesinde Barilla, Mulino Bianco, Pavesi, Voiello, Wasa, Misko (Yunanistan), Yemina & Vesta (Meksika) ve Filiz (Türkiye) markalarıyla tüm dünyada makarna üretimi yapıyor. Grubun 17'si İtalya'da, 10'u İtalya dışında olmak üzere toplam 27 fabrikası bulunuyor ve ürünleri 100 ülkede satılıyor.PAZAR DEVİ FİLİZTürkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip fabrikaları arasında yer alan Bolu'daki Filiz Gıda 1977'de kurulmuştu. 1994'te de Barilla ile ortaklık gerçekleşti. Filiz Gıda aralarında şehriyelerin de bulunduğu 16 çeşit makarna üretiyor. Son iki yıldır pazar payını yükselten Filiz Gıda, krize rağmen 2002'de yüzde 10 büyüdü. Pazar payını da yüzde 27'ye çıkarmayı başardı. Filiz Gıda'nın cirosu da 31 milyon dolara ulaştı.