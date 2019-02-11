Filistinlilerden İsrail’e karşı ‘TIPH’ protestosu
İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü’nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararının ardından Filistinli aktivistler, kent sakinlerini Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından korumak için harekete geçti.
KOSTÜMLÜ TEPKİ
El Halil’deki Tel Rumeyde mahallesinde bir araya gelen onlarca aktivist, TIPH’nin üniformalarına benzer kıyafetler giydi. Tel Rumeyde’deki öğrenciler de aktivistlere destek verdi. El Halil’deki Yahudi Yerleşimlerine Karşı Gençler Topluluğu Sözcüsü Muhammed Zugayr, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları girişim çerçevesinde başta öğrenciler olmak üzere kent sakinlerini korumayı amaçladıklarını söyledi. Zugayr, fotoğraf ve görüntü çekerek İsrail ihlallerini sürekli takip halinde olacaklarını ve tüm dünyaya duyuracaklarını ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Ocak’ta yaptığı yazılı açıklamada, “Bize karşı çalışan uluslararası bir gücün varlığına izin vermeyeceğiz” diyerek TIPH’nin görev süresini uzatmayacağını duyurmuştu.
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