Filistin'de işsizlik yüzde 30
Filistin'deki 1.3 milyon işgücünün yüzde 30'unun işsiz olduğu açıklandı.
Filistin Çalışma Bakanı Ma'moun Abu Shahla, Filistin'deki toplam 1.3 milyon işgücünün yüzde 70'inin özel veya kamu sektörlerinde veya İsrail ekonomisinde çalıştıklarını ve yüzde 30'unda işsiz olduğunu söyledi.
Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, Filistin Çalışma Bakanlığı “Kadınların eşit ekonomik fırsatlara erişimi ve Filistin’de iyi işlere teşvik edilmeleri” başlıklı bir panel düzenlendi. Bu paneldeki amaç kadınlar için faaliyet gösteren ekonomik sektörlerdeki ilişkilere ve çalışma koşullarına bakmaktı. Bu program, BM tarafından kadınlar ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) için yürütüldü ve İtalyan Kalkınma İşbirliği tarafından finanse edildi.
Abu Shahla, Kudüs'teki kadınlar için işsizlik oranının yüzde 85'e, Batı Şeria'da yüzde 32.1'e ve Gazze Şeridi'nde yüzde 73'e ulaştığını ekledi.
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