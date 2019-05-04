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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fikri olanın önü açılacak

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Fikri olanın önü açılacak

Türkiye İnovasyon Haftası’nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, “Vizyoner Genç portalına lütfen girin. Orası artık sizlerin buluşma noktası. Bir projeniz varsa, iş başvurusu yapacaksanız, staj yapacaksanız, bir fikriniz varsa hepsi orada” dedi.

TİCARET Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nın açılış konuşmalarından birini yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, gençlere seslenerek, “Vizyoner Genç portalına lütfen girin. Orası artık sizlerin buluşma noktası. Bir projeniz varsa, iş başvurusu yapacaksanız, staj yapacaksanız, bir fikriniz varsa hepsi orada” dedi.

Demir, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin geleceği gençlerde. Sizleri sıra dışı düşünmeye, bazen itiraz etmeye, sorgulamaya davet ediyoruz. Bizler başta olmak üzere sorgulayın. Fikirlerinizi bekliyoruz. Gençler dip dalga. Bu dip dalgayı bekliyoruz. Tıkanmışlığı aşmak için çeşitli yöntemler, kanallar geliştirmek zorundayız. Bu konuda da bizlere yol gösterin. Fikri olan bir arkadaşımız tıkanmış hissediyorsa, bunu açamıyorsak, bunu her türlü şekilde gerçekleştirilmesi, önünüzü açmamız lazım.”

İHA İÇİN GERİ SAYIM

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise havacılık ve savunma sanayi tarihine değinerek, Baykar’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı. Bayraktar, insansız hava araçlarının (İHA) bütün teknolojilerini ve tasarımlarını kendilerinin geliştirdiğine dikkati çekerek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde 80 adet hava aracının görev yaptığını söyledi. Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Bayraktar, “5 buçuk tonluk bir uçak. Daha stratejik görevler yapabilme özelliğine sahip. İnşallah ilk uçuşu da 3-4 ay sonra gerçekleşecek” diye konuştu.

Bayraktar, insansız savaş uçağı çalışmalarına da devam ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde İHA’lar noktasında yaklaşık 16-17 senedir yaşadığımız bir macerayla bayrağı bir noktaya kadar getirdik. Şunu gördük; bir tek bizim başarılı olmamız, gelişmiş teknoloji ürünleri yapmamız ülkemiz için her şeyi değiştirmiyor. Ülkemizin bilim, teknoloji, teknik alanlarda yapabileceği çok daha fazla şey var. Bu nedenle bir grup arkadaşımızla birlikte T3 Vakfı’mızı kurduk. Ülkemizin 2023’de milli gelirini 25 bin dolar seviyesine taşıma hedefi var. Bu neyle olacak? Yüksek teknolojiyi sadece tüketerek değil, önce hayal edip, araştırıp, geliştirip, üretmekle mümkün olacak. Bir şekilde üretim modelimizi, sanayimizi, yüksek katma değerli teknolojiye dönüştürmemizle mümkün olacak.”

Fikri olanın önü açılacak

SUALTINDA OPTİK HABERLEŞME

SAVUMNA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdürü Murat İkinci de şirket olarak savunma alanında önemli ürün gamına eriştiklerini belirterek, STM’nin geliştirdiği ürünleri dünya pazarına pazarlamayı da hedef edindiğini söyledi. STM’nin su üstü ve Sualtı platformlarda yenilikçi tasarımının ciddi anlamda ilgi çektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Sualtı optik haberleşme sistemi Ar-Ge projesini ürüne dönüştürdük. Bütün inovasyon faaliyetlerimiz sahada ihtiyaç duyulan ürünler. Duvar arkası radar, keskin nişancı atışlarından etkilenilen alanlarda üzerinde patlayıcı taşıyan dronelerimizi geliştirdik. Otonom drone ve akıllı mühimmat sistemlerimiz bulunuyor. Ürünlerimiz sahada aktif olarak kullanılmaktadır. Mikro ve nano uydu projeleri de oluşturduk. LAGARİ 2020’nin başında uzaya atılacak ve göreve başlayacak. Siber saldırılarla ilgili çalışan Siber Füzyon Merkezimiz de çalışmalarına devam ediyor.” 

Fikri olanın önü açılacak

3 BİNDEN FAZLA GİRİŞİMCİYE ERİŞTİ

ARÇELİK Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, şirketin açık inovasyona verdiği önemi şu sözlerle anlattı: “Ar-Ge merkezimiz Garage fikri olan herkese açık. Ar-Ge ve girişimcilik kaynaklarına isteyen tüm paydaşların eşit şekilde ulaşabilmesini sağlayan bir ekosistem yaratmak için çalışıyoruz. “TÜBİTAK BİGG” ve “MAKER’lar Aranıyor” programları Arçelik dijital inovasyon ortamını şirket dışına açtığımız iki önemli çalışmamız. TÜBİTAK’ın bireysel girişimciler için başlattığı bir program olan BİGG’de yer alan tek sanayi şirketiyiz. Her iki program sayesinde fikri olan, geliştirmek isteyen 3 binden fazla girişimciye erişim sağladık. Tecrübelerimizi paylaşmaktan, onlara mentorluk yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

HEDEF 11 MİLYAR $ CİRO

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, “TUSAŞ olarak yılda yaklaşık 1 milyar dolar Ar-Ge’ye para harcıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl boyunca artarak devam edecek. Yılda bin mühendis işe alıyoruz, 3 bin 600 mühendisimiz var. 10 bin mühendise gidiyoruz” dedi. TUSAŞ’ın bu sene 2.6 milyar dolar ciroya ulaşmasını beklediklerini ifade eden Kotil, 2028’de 11 milyar dolar ciroya çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

AR-GE’YE 474 MİLYON $

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, savunma sanayisinin dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli milli ürünlerle ihtiyacın giderilmesinin ASELSAN’ın temel hedeflerinden olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti: “ASELSAN’ın yaptığı yatırımlar açık ara birinci olduğunu gösteriyor. ASELSAN’ın yaklaşık 4 bin Ar-Ge personeli var. Geçen yıl 474 milyon dolar Ar-Ge harcaması yapıldı. Temel olarak şirketin anayasasında var, her yıl cironun yüzde 50’sini mutlaka Ar-Ge’ye ayrılıyor. Geçen sene 54 üniversite ile çalıştık. 126 proje ASELSAN tarafından desteklendi ve üniversite projelerine ödenen miktar 154.2 milyon dolar oldu.”

HIZLI DAVRANAN AVANTAJLI OLACAK

KALE Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, hızlı davrananın rekabet avantajı elde edeceği bir dönemden geçildiğini aktararak, “Bu dönem, ülkeler açısından bir yandan fırsat penceresi sunarken diğer yandan tehditleri beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca yetkinlikler kazanmak tüm ülkeler açısından büyük önem taşıyor. Dünyadaki tüm gelişmeler göz önüne alındığında, ülkemizin de yeni savunma ekosistemi dinamiklerine bütünsel olarak yaklaşması, özel sektör-kamu-akademi iş birliğini geniş proje zeminlerinde ve çift kullanımlı teknolojileri kapsayacak şekilde desteklemesi büyük önem taşıyor” dedi.

ODAĞINDA YENİ TEKNOLOJİLER VAR

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise son yıllarda odaklandıkları konular arasında güvenlik ile ilgili çözümler bulunduğunu aktararak, siber güvenlik alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi. Teknoloji şirketi olarak sürekli yeni teknolojilerin arayışında olduklarını ifade eden Atalay, “Yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik, otonom sistemler, yeni nesil haberleşme 5G teknolojileri, siber güvenlik üzerinde çalışıyoruz” dedi. Atalay, inovasyon yarışmalarının da olduğuna işaret ederek, “Yazılım alanında patent çok zor. Son 3 yılda yaptığımız çalışmaların meyvesini görüyoruz. Fikri teşvik etmek, toplamak ve değere dönüştürmek üzere özetlediğimiz inovasyon sürecini destekliyoruz” dedi.

Fikri olanın önü açılacak

‘T3 İÇİN BAĞIŞ DAHİ KABUL ETMİYORUZ’

T3 Vakfı’nın bütün gelirinin, kurucuları ile milli İHA/SİHA’ları yapan Baykar tarafından karşılandığının altını çizen Selçuk Bayraktar, “Dışarıdan bağış dahi kabul etmiyoruz” dedi. Bayraktar, “Genç kardeşlerimiz havacılık serüvenimizde bayrağı taşıdığımız yerden alıp ülkemizi hak ettiği yere inşallah taşıyacak. Bunun yanında inovasyon ve yeniliğin yeni bir fikir, ürün ortaya koymayla birlikte bunu tüm milletinin faydasına sunacak şekilde gönlüyle, ruhuyla bu alanda çalışması gayret etmesi, insanlığın huzur ve refahı için adalet ve merhamet duygusuyla harmanlanmış şekilde ortaya koyması olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

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